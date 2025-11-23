Популярни
Хамзат Чимаев блъсна Иан Гари при спречкване зад кулисите на UFC Катар

  • 23 ное 2025 | 00:18
  • 507
  • 0
Хамзат Чимаев блъсна Иан Гари при спречкване зад кулисите на UFC Катар

Иан Мачадо Гари нарече спречкването „детинско“

Само минути след победата си над Белал Мохамед на UFC Катар Иан Мачадо Гари се оказа въвлечен в неочаквана физическа саморазправа с шампиона на UFC в средна категория Хамзат Чимаев.

Ситуацията се разигра зад кулисите, където Гари е разговарял с Чимаев, след като е поздравил Арман Царукян за победата му в главния мач на вечерта срещу Дан Хукър. Първоначално двамата показали добро отношение помежду си, но след това Хамзат избутал ирландеца.

„Той няма да се бие с мен. Всичко е наред“, казва Гари на служителя на UFC, който се опитва да ги раздели.

Секунда по-късно Чимаев се пресяга и избутва Гари в непровокиран физически сблъсък, докато охраната бързо реагира, за да държи бойците разделени.

„Това е просто детинско“, извика Гари на Чимаев. „Ти трябва да си шампион в този спорт. Приятелят ти току-що спечели, не разваляй победата му. Арман, поздравления.“

Не е ясно какво точно са си говорили Гари и Чимаев преди избутването, но не е изглеждало да има напрежение, съобщават от mmafighting.com. Всичко се променило, когато Гари заявил, че Чимаев няма да се бие с него, на което шампионът на UFC в средна категория реагирал незабавно с бутане.

