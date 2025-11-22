Тодор Стойчев и Емма Нейкова станаха шампиони на сабя на турнира по фехтовка за купа София

Тодор Стойчев и Емма Нейкова станаха шампиони на сабя на турнира по фехтовка за купа София, първи кръг от Купа България.

При мъжете в надпреварата се включиха 35 сабльори, а златото взе Тодор Стойчев от Свечников. На второ място се класира Николай-Томас Георгиев от Пловдив БГ, а третото място разделиха Димитър Райкин и Симеон Далеков от Свечников.

При жените за призовите места се бориха 25 състезателки. Златния медал спечели Емма Нейкова от Свечников, среброто остана за съотборничката й Вероника Василева, а бронз имат Белослава Иванова от ЦСКА и Ралица Гаджева от Младост.