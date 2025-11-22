Популярни
Надие Жаафар със злато, Иво Димитров с бронз в Черна гора

Надие Жаафар със злато, Иво Димитров с бронз в Черна гора

Надие Жаафар взе злато, а Иво Димитров - бронз на европейската купа за юноши и девойки в Подгорица, Черна гора.

Жаафар постигна три победи в категория до 70 кг - над Анжела Иванович (Сърбия) и Марта Ворачек (Хърватия), и двете срещи бяха спечелени предсрочно за около 2 мин.

А на финала Надие се наложи със златна точка срещу Амелия Птасинска (Полша), срещата продължи 4,46 мин.

Иво Димитров взе бронз след 4 победи и загуба на полуфиналите от Марио Олуджич (Хърватия) в кат. до 73 кг.

Първите две срещи младият ни талант спечели със златна точка - срещу Борис Блачнио (Полша), както и над Давид Сега (Хърватия). На четвъртфиналите победи представителя на домакините Джордже Перисич, а в малкия финал за бронза се наложи над Филип Кнез (Хърватия).

В същата категория Стилиян Бабачев е 7-и. Цветелин Мартинов също се нареди седми при 60-килограмовите.

