Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Преслав Николов с титла на европейската купа за кадети в Солун

Преслав Николов с титла на европейската купа за кадети в Солун

  • 22 ное 2025 | 20:39
  • 203
  • 0
Преслав Николов с титла на европейската купа за кадети в Солун

Преслав Николов стана шампион, а Иво Галенков се нареди пети на европейската купа за кадети в Солун (Гърция), квалификация за младежките олимпийски игри догодина.

Николов записа 6 победи, за да стигне до златото в категория до 66 кг. На старта се наложи над турчина Еге Кесгин с ипон за 2,04 мин, после преодоля Кристиян Бутучи (Хърватия) с вадзари. Последва успех над Николози Мцедлишвили (Грузия) - ипон за 30 сек. и Итамар Кохен (Израел) - успех след трето наказание в продължението, битката продължи 6,46 мин.

В полуфиналите Преслав преодоля Алесандро Ерколи (Италия) за 2,17 мин, а на финала постигна успех срещу грузинеца Ника Бреквадзе (Грузия) за 3,18 мин.

Титлата е първа за Преслав на състезание от подобен ранг.

Иво Галенков пък се нареди пети в кат. до 60 кг. Българинът записа 7 срещи, постигна 5 победи, в репешажите преодоля и състезателят на столичния "Респект" Махмуд Жаафар с ипон за 3,02 мин.

България участва с 47 състезатели, от които 36 са кадети, 11 са кадетките.  В турнира участват 572 състезатели от 34 държави.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Дали пък най-добрият боксьор в света не тежи 52 кг

Дали пък най-добрият боксьор в света не тежи 52 кг

  • 22 ное 2025 | 13:51
  • 959
  • 0
World boxing оцени високо нивото на българския бокс

World boxing оцени високо нивото на българския бокс

  • 22 ное 2025 | 12:07
  • 357
  • 0
Йосиф Панов загуби оспорвана битка за титла в Мадрид

Йосиф Панов загуби оспорвана битка за титла в Мадрид

  • 22 ное 2025 | 11:11
  • 1050
  • 0
Може ли Антъни Ярд да изненада "изсъхналия" Бенавидес

Може ли Антъни Ярд да изненада "изсъхналия" Бенавидес

  • 22 ное 2025 | 10:58
  • 686
  • 0
Франсиско Верон с важна крачка към претендентите

Франсиско Верон с важна крачка към претендентите

  • 22 ное 2025 | 10:49
  • 392
  • 0
Джошуа срещу Пол: цирк и ново омърсяване на бокса

Джошуа срещу Пол: цирк и ново омърсяване на бокса

  • 22 ное 2025 | 10:01
  • 1634
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 90420
  • 429
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 20644
  • 18
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 5677
  • 38
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 37532
  • 73
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 24490
  • 66
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 23305
  • 266