Преслав Николов с титла на европейската купа за кадети в Солун

Преслав Николов стана шампион, а Иво Галенков се нареди пети на европейската купа за кадети в Солун (Гърция), квалификация за младежките олимпийски игри догодина.

Николов записа 6 победи, за да стигне до златото в категория до 66 кг. На старта се наложи над турчина Еге Кесгин с ипон за 2,04 мин, после преодоля Кристиян Бутучи (Хърватия) с вадзари. Последва успех над Николози Мцедлишвили (Грузия) - ипон за 30 сек. и Итамар Кохен (Израел) - успех след трето наказание в продължението, битката продължи 6,46 мин.

В полуфиналите Преслав преодоля Алесандро Ерколи (Италия) за 2,17 мин, а на финала постигна успех срещу грузинеца Ника Бреквадзе (Грузия) за 3,18 мин.

Титлата е първа за Преслав на състезание от подобен ранг.

Иво Галенков пък се нареди пети в кат. до 60 кг. Българинът записа 7 срещи, постигна 5 победи, в репешажите преодоля и състезателят на столичния "Респект" Махмуд Жаафар с ипон за 3,02 мин.

България участва с 47 състезатели, от които 36 са кадети, 11 са кадетките. В турнира участват 572 състезатели от 34 държави.