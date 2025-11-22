Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Владимир Зографски се нареди на 12-о място в първия старт в Лилехамер

Владимир Зографски се нареди на 12-о място в първия старт в Лилехамер

  • 22 ное 2025 | 20:29
  • 249
  • 0
Владимир Зографски се нареди на 12-о място в първия старт в Лилехамер

Владимир Зографски завърши на 12-о място в първото състезание от новия сезон в Световната купа по ски скок при мъжете на голямата шанца в Лилехамер (Норвегия).

Българинът, който преодоля квалификацията по-рано днес с девети резултат, събра 292.1 точки след скок от 135.0 метра в първия кръг, след който бе 18-и в подреждането и 125.0 метра (144.5 и 147.6 точки) при втория скок във финалния етап.

Победител в първия старт в Лилехамер стана актуалният носител на Световната купа и шампион от веригата „Четирите шанци“ Даниел Чофених. Австриецът натрупа сбор от 311.5 точки след скокове с дължина 133.0 и 129.0 метра (158 и 153.5 точки).

Двама австрийци допълниха призовата тройка. Вторият за Световната купа от миналия сезон Ян Хьорл получи общо 307.2 точки (136.0 и 126.0 метра), с което зае второ място, а на трета позиция се класира трикратният носител на трофея Щефан Крафт, който записа общо 306.3 точки, след 138.0 метра при първия скок и 120.0 метра във финалния кръг.

Тримата оглавиха и временното класиране за Световната купа, а Владимир Зографски взе 22 точки за 12-ото си място.

В неделя в Лилехамер ще се проведе и вторият старт при мъжете.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Алберт Попов в топ 10 в Гюргъл, французин с първа победа

Алберт Попов в топ 10 в Гюргъл, французин с първа победа

  • 22 ное 2025 | 15:36
  • 7080
  • 2
Алберт Попов 21-ви след първия манш в Гюргъл

Алберт Попов 21-ви след първия манш в Гюргъл

  • 22 ное 2025 | 13:15
  • 1694
  • 1
Бъфало разгроми Чикаго в НХЛ

Бъфало разгроми Чикаго в НХЛ

  • 22 ное 2025 | 10:33
  • 440
  • 0
Вратарят на Уинипег Джетс ще се подложи на операция на коляното

Вратарят на Уинипег Джетс ще се подложи на операция на коляното

  • 22 ное 2025 | 01:19
  • 798
  • 0
Щафетата на България отпадна на 1/4-финалите в Световната купа по шорттрек

Щафетата на България отпадна на 1/4-финалите в Световната купа по шорттрек

  • 21 ное 2025 | 20:17
  • 724
  • 0
Първи обилен снеговалеж в Италия преди Олимпиадата

Първи обилен снеговалеж в Италия преди Олимпиадата

  • 21 ное 2025 | 17:31
  • 875
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 90392
  • 429
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 20629
  • 18
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 5664
  • 38
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 37516
  • 73
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 24462
  • 63
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 23267
  • 266