Владимир Зографски се нареди на 12-о място в първия старт в Лилехамер

Владимир Зографски завърши на 12-о място в първото състезание от новия сезон в Световната купа по ски скок при мъжете на голямата шанца в Лилехамер (Норвегия).

Българинът, който преодоля квалификацията по-рано днес с девети резултат, събра 292.1 точки след скок от 135.0 метра в първия кръг, след който бе 18-и в подреждането и 125.0 метра (144.5 и 147.6 точки) при втория скок във финалния етап.

Победител в първия старт в Лилехамер стана актуалният носител на Световната купа и шампион от веригата „Четирите шанци“ Даниел Чофених. Австриецът натрупа сбор от 311.5 точки след скокове с дължина 133.0 и 129.0 метра (158 и 153.5 точки).

Двама австрийци допълниха призовата тройка. Вторият за Световната купа от миналия сезон Ян Хьорл получи общо 307.2 точки (136.0 и 126.0 метра), с което зае второ място, а на трета позиция се класира трикратният носител на трофея Щефан Крафт, който записа общо 306.3 точки, след 138.0 метра при първия скок и 120.0 метра във финалния кръг.

Тримата оглавиха и временното класиране за Световната купа, а Владимир Зографски взе 22 точки за 12-ото си място.

В неделя в Лилехамер ще се проведе и вторият старт при мъжете.