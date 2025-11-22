Владимир Зографски преодоля квалификацията в Лилехамер

Владимир Зографски преодоля квалификацията за първото състезание от новия сезон в Световната купа по ски скок при мъжете на голямата шанца в Лилехамер, Норвегия.

Българинът направи скок от 123 метра, който му осигури 134.4 точки и деветата позиция.

Резултатът позволи на Зографски да намери без проблем място сред 50-те участници в същинското състезание, което предстои по-късно следобед.

Квалификацията спечели австриецът Щефан Ембахер със скок от 131 метра и 148 точки.

Шампионът от веригата „Четирите шанци“ и носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия) се нареди десети, а квалификацията не успяха да преодолеят германците Пюс Пашке (51-и) и Андреас Велингер (56-и).

В неделя в Лилехамер ще се проведе и вторият старт при мъжете.