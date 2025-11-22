Челси е фаворит срещу закъсалия Бърнли

Бърнли ще посрещне Челси в мач от Премиър лийг на стадион "Търф Моор" днес от 14:30 часа. Двубоят ще бъде ръководен от Питър Банкс. Срещата се очертава като важен тест за домакините, които се борят да запазят елитния си статут. "Сините" птк ще преселдват трети пореден шампионатен успех, който да ги утвърди в челото на класирането.

Бърнли се намира в опасната зона на класирането, заемайки 17-то място с едва 10 точки от 11 изиграни мача. "Виненочервените" имат негативна голова разлика с 14 отбелязани и 22 допуснати гола. Само на точка от зоната на изпадащите, тимът се нуждае спешно от точки, за да се отдалечи от опасната зона.



Челси се намира в отлична позиция, заемайки 3-то място с 20 точки. Лондончани имат положителна голова разлика с 21 отбелязани и 11 допуснати гола. "Сините" са в битка за върха и победа в този мач би им позволила да останат близо до лидерите в класирането. Разликата от 10 точки между двата отбора ясно показва различните цели пред тях този сезон.

Бърнли демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи и три загуби. Отборът на Скот Паркър загуби последната си среща срещу Уест Хам с 2:3, а преди това претърпя поражение от Арсенал с 0:2. Въпреки това, "виненочервените" постигнаха две последователни победи преди тези загуби - срещу Уулвърхамптън като гост с 3:2 и срещу Лийдс с 2:0. Петият им мач беше загуба от Астън Вила с 1:2.



Челси е в добра серия с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет срещи. "Сините" победиха Уулвърхамптън с 3:0, завършиха наравно с Карабах (2:2) в Шампионската лига и надделяха над Тотнъм с 1:0. Те също така победиха Уулвс с 4:3 и в "Карабао Къп", но загубиха от Съндърланд с 1:2 на "Стамфорд Брдиж".

Звездата на Бърнли Зайън Флеминг се очаква да бъде ключов играч в предстоящия мач, като домакините ще разчитат на неговата креативност в средата на терена. Нападателите Лайл Фостър и Маркъс Едуардс вероятно ще водят атаката на "виненочервените" в опит да пробият солидната защита на Челси.



За гостите Жоао Педро се очертава като основна заплаха за противниковата врата. Коул Палмър отново ще отсъства, но Педро Нето се очаква да подкрепя атаката на "сините", докато Енцо Фернандес ще контролира средата на терена. Рийс Джеймс, който наскоро се завърна от контузия, може да получи игрово време в този мач.

Последният път, когато тези два отбора се срещнаха, беше на 30 март 2024 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 2:2 на "Стамфорд Бридж". Преди това, през октомври 2023 г., Челси постигна убедителна победа с 4:1 като гост на "Търф Моор".



Историята между двата отбора показва предимство за лондончани, които спечелиха с 4:0 при гостуването си в Бърнли през март 2022 г., а през ноември 2021 г. двубоят в Лондон завърши 1:1. През януари 2021 г. Челси победи Бърнли с 2:0 в Лондон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages