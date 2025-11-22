Дънкан Скот с поглед към Олимпиадата в Лос Анджелис

Две години след като Шотландия ще се опита да сложи край на 28-годишното си отсъствие от световни първенства, Дънкан Скот ще пристигне в Лос Анджелис, където също ще гони историята. Скот обаче не е непознат за големите събития. Роденият в Глазгоу плувец вече е най-титулуваният олимпиец на Шотландия с осем медала – два златни и шест сребърни. Това го поставя с един медал пред Крис Хой по количество, макар и не по качество (шест от седемте медала на колоездача са златни).

Това постижение също така изравнява Скот с Брадли Уигинс на второ място във вечната ранглиста на Великобритания, само на един медал зад рекорда от девет на Джейсън Кени. Като се има предвид, че и тримата колоездачи отдавна са прекратили кариерите си, пътят пред Скот е чист да излезе еднолично начело на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. Фактът, че той вече сериозно обмисля тази възможност, е доказателство за неговото спортно дълголетие.

"Да, на 100 процента“, потвърждава той без никакво колебание. "Честно казано, това е основната ми цел – следващата Олимпиада в Лос Анджелис. Ние работим в четиригодишни цикли и това е следващият момент, в който трябва да бъда в най-добрата си форма.“

"Всъщност току-що обявиха програмата. Не знам какво се случва с полуфинала на 200 метра съчетано плуване, който е точно преди щафетата 4х200 метра свободен стил. Американците сигурно си мислят, че трябва да направят нещо, за да спечелят тази щафета!“, добавя той. "Но много бих искал да бъда в Лос Анджелис. Аз съм огромен фен на NFL и състезанията ще се проведат на SoFi Stadium (домът на Chargers и Rams), което е страхотно. Така че това е следващото голямо нещо за мен, въпреки че остават почти три години.“

Скот има олимпийските медали, но не и рицарските звания или публичния профил на Хой, Уигинс или Кени, дори след десетилетие в Националната плувна академия към университета в Стърлинг, където все още тренира почти всеки ден.

Успехът може да промени човек, но 28-годишният плувец все още изглежда свеж като преди – бихте му поискали лична карта, ако влезе в бар – и притежава същата очарователна скромност и сухо чувство за хумор, които демонстрираше като изгряващ тийнейджър.

Впечатляващата последователност на Скот – той се е състезавал в поне едно голямо първенство всяка година, с изключение на провалената от COVID-19 2020 г. – върви ръка за ръка с постепенното пренастройване на баланса между живота и плуването. Не можеш да спечелиш близо 50 големи медала без необходимата отдаденост, но Скот, както и треньорите му Стив Тиг и Бен Хигсън, знаят кога да отпуснат малко юздите.

"На 28 години съм, така че нещата се промениха с годините. Сега отивам при треньора и казвам: "Няма да ме има тези дни“ или им съобщавам плановете си за почивка. Докато като по-млад, нагаждаш живота си около тренировките. Всичко е въпрос на баланс. На възраст съм, на която има ергенски партита или други събития, на които трябва да присъствам.“

"Това се променя естествено с възрастта, но зависи и от връзката, която имаш с треньорите си. Здравословните отношения са наистина важни, защото знам, че има периоди от годината, които не са толкова ключови, така че мога да намаля малко темпото и да се забавлявам другаде.“

И така, как изглежда свободното време за лудия по спорта Скот? Миналия уикенд той е бил на "Мърифийлд“, но е пропуснал късния срив на Шотландия срещу Аржентина, тъй като му се наложило да си тръгне по-рано – „така че в моята глава те играха добре“. Обича да гледа и да играе голф и, както вече споменахме, е голям фен на NFL и по-специално на Carolina Panthers.

"Първото място, което посетих в Америка, беше Шарлът, така че ги следя оттогава“, разкрива той. "Мисля, че година след като започнах да ги следя, те стигнаха до Super Bowl, а оттогава са ужасни. Неделните вечери, когато са мачовете – това е моето време. От 18:00 часа нататък никой не може да се свърже с мен. Участвам и в доста фентъзи лиги, което е много забавно.“

"Също така съм силно ангажиран с програмата на Шотландската плувна федерация „Научи се да плуваш“, както и с кампанията "Спасете нашите басейни“, която е много важна за мен. И би трябвало да бъде за всеки, който е свързан с плуването.“

Не е изненадващо, че като възрастен, той вече не живее в кампуса, а в съседния Стърлинг, достатъчно далеч, за да се откъсне от изискванията на ежедневната си работа, когато се прибере у дома.

"Искам да кажа, не е като да живея до басейна!“, смее се той. "Но това е нещо, което се промени с възрастта и времето. Преди живеех с друг спортист, така че като се приберяхме, си говорехме за това и онова.“

"Докато преди беше трудно, сега е много по-лесно да направя разликата между моментите, в които искам да мисля за плуването, и тези, в които просто изключвам и се занимавам с други неща.“

Стремежът към минимални подобрения, когато вече си част от световния елит, е изключително изискващ, но е движен както от личното желание, така и от силата на конкуренцията.

"На първо място, аз обичам това, което правя“, обяснява Скот за своята мотивация. „Обичам тренировките, обичам непрестанния стремеж да ставам по-добър. Обичам да не съм велик, а просто добър. Обичам тази въртележка от емоции, която получаваш от всичко това.“

"Все още преследвам подобрения от 0,1 секунди. Борим се за наистина малки разлики, но в същото време на световната сцена ме побеждават със сериозна преднина! Така че имам много да наваксвам, особено когато се появят феномени като Леон Маршан. Но все още обичам спорта, а младите тук ме държат нащрек, за да съм сигурен, че съм добър всеки ден. Този аспект на отговорността е наистина важен.“

По-голямата гъвкавост и независимост в житейските му избори също са помогнали на Скот да потвърди участието си в Игрите на Британската общност в Glasgow догодина.

Това е събитие, на което той е най-успешният шотландски спортист с 13 медала от три издания. Едно от златните му плувания от Бирмингам 2022 дори е озвучено от култовия коментатор Алистър МакКалистър, който крещи "Archie Gemmell“ многократно, докато Скот докосва стената преди англичанина Том Дийн.

"Гледал съм го, брилянтно е“, разкрива Скот. "Трябва да го включим в коментаторската кабина за всички състезания в Глазгоу.“

Без съмнение е голям успех за отбора на Шотландия, че Скот потвърждава толкова рано, поемайки и ролята на посланик. Но защо го прави?

"Не се случва често да участваш на международно състезание в родния си град, но това всъщност ще бъде четвъртото ми, ако броим и европейските първенства“, обяснява той. "Така че е наистина страхотно, че се завръща в Шотландия.“

"Когато бъдещето на Игрите на Британската общност беше под въпрос и не бяхме сигурни дали ще продължат, фактът, че Шотландия и Глазгоу подадоха ръка, говори много за това колко Глазгоу обича спорта. Затова съм изключително развълнуван да се завърна в отбора и го очаквам с нетърпение.“

"Всеки спортист вероятно подрежда приоритетите си по различен начин, а аз поставям Игрите на Британската общност доста високо, защото не ми се случва често да представям Шотландия. И когато го правя, искам да си заслужава.“

В цялата история има и нотка носталгия. Скот е само на 17 години, когато е включен в отбора за Игрите през 2014 г. сравнително късно. Там той спечели сребро в щафетата 4x200 метра свободен стил – първият му голям медал при мъжете след обещаваща кариера при юношите.

"Мисля, че ме уведомиха само месец по-рано“, спомня си той. "Бях избран и веднага след европейското за юноши отидох в Абърдийн за подготвителния лагер, където получих останалата екипировка в най-различни размери.“

"Все още бях ученик, така че да се състезавам на домашни Игри на Британската общност... бях просто щастлив да бъда там. А спечелването на медал беше черешката на тортата.“

"Отборът, който спечели сребро през 2014 г., беше същият, който плува в сериите в Рио. Поставихме шотландски рекорд и всъщност бяхме най-бързи по пътя към олимпийския финал. Така че това не беше лош начин да стартирам кариерата си при мъжете.“

Единадесет години по-късно тя все още е в разгара си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages