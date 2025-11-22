Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Американските звезди Коул Хокър и Грант Фишър пропускат Световното по крос-кънтри в САЩ

Американските звезди Коул Хокър и Грант Фишър пропускат Световното по крос-кънтри в САЩ

  • 22 ное 2025 | 11:54
  • 78
  • 0
Американските звезди Коул Хокър и Грант Фишър пропускат Световното по крос-кънтри в САЩ

На 10 януари в Талахаси Съединените щати ще бъдат домакин на Световния шампионат по лека атлетика в дисциплината крос-кънтри за първи път от 34 години. Редица водещи американски бегачи на дълги разстояния, сред които Конър Манц, Нико Йънг и Греъм Бланкс, вече обявиха намерението си да се борят за място в отбора на квалификациите в Портланд на 6 декември. Двама от най-успешните американски атлети на десетилетието, Коул Хокър и Грант Фишър, не планират да участват.

Хокър е американски рекордьор и олимпийски шампион на 1500 метра, както и световен шампион на 5000 метра. Фишър държи националните рекорди на 3000, 5000 и 10 000 метра и е олимпийски бронзов медалист на 5000 и 10 000 метра. И двамата са били шампиони по крос-кънтри в гимназията, но през 2026 г. планират да се съсредоточат върху други цели.

В участие в подкаста Podium Athletics на 24 октомври Хокър сподели, че е било "много изкушаващо“ да опита да влезе в щафетния отбор на 4х2 км. Той обаче отбеляза, че би било предизвикателство да бъде отново в топформа толкова скоро след края на лекоатлетическия сезон през 2025 г.

"Наближава много бързо и като погледна сезона като цяло, не знам“, каза Хокър. "Наистина ще трябва да форсирам подготовката си, за да се представя по най-добрия начин, а не искам да отида там просто за участието.“

LetsRun.com се свърза с агента на Хокър Рей Флин, който потвърди, че участието в американските квалификации и на Световното по крос-кънтри не е в плановете на атлета.

"Те се състезаваха през септември в Япония, така че времето за възстановяване и подготовка е много малко. Мисля, че това е основната причина“, обясни Флин.

Флин добави, че вместо това Хокър възнамерява да участва в пълен сезон на закрито през 2026 г., включително на Световното първенство в зала в Полша през март. Хокър спечели сребърен медал на 1500 метра на Световното в зала през 2024 г. в Глазгоу, но пропусна шампионата миналата година, за да се подготви за Големия шлем на атлетиката

Що се отнася до Фишър неговият треньор Майк Сканел заяви пред LetsRun.com, че Световното по крос-кънтри не е приоритет през 2026 г.

"Грант едва сега се завръща към тренировките“, каза Сканел. "Предвид ранната дата на Световното по крос-кънтри през януари, то за съжаление не е приоритет за 2026 г. Иска ми се да беше, защото наистина харесвам идеята най-добрите американски атлети да представят САЩ във всички състезания. Но ритъмът от последната година и всичко, което се случи през '25-а, просто не позволи ранен старт на 2026 г.

Приоритетите ще бъдат да си върне формата и да участва в няколко състезания на закрито, както направи и миналата година. Все още не знам кои ще бъдат те. Millrose ще е едно от тях, защото той наистина го харесва. Друг приоритет за началото на сезона може да бъде участието му в дисциплини, в които не сте го виждали досега“, допълни треньорът.

Снимки: Gettyimages

