Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Септември (U17) 5:0 Славия (U17)
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Медиите в Бразилия със сензация: Карло Анчелоти следи Майкон

Медиите в Бразилия със сензация: Карло Анчелоти следи Майкон

  • 22 ное 2025 | 09:34
  • 2052
  • 5

Левият бек на Левски Майкон е попаднал в полезрението на националния селекционер на Бразилия Карло Анчелоти, съобщава бразилското издание "Тривела". Медията публикува специален материал за футболиста, в който се отделя подробно внимание на неговото развитие.

Рилдо получава сериозна помощ от баща си в опит да "захапе" място в Левски
Рилдо получава сериозна помощ от баща си в опит да "захапе" място в Левски

В него се акцентира на това, че Левски в момента oглавява класирането в efbet Лига. Също така става дума за бразилската връзка при "сините" през последните години, която е помогнала на левия защитник да се адаптира.

"Тривела" съобщава, че Майкон дори е попаднал в полезрението на Карло Анчелоти. Шансовете му да попадне в състава на Бразилия за Мондиал 2026 не се оценяват като много големи, но за подобно нещо може да помогне евентуален негов трансфер през зимата в отбор от първенствата от топ 5 на Европа.

Бразилците посочват също, че към Майкон има сериозен интерес от испанския Бетис, както и от френския Лил.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Локо (Сф) готви сериозни промени в клуба

Босът на Локо (Сф) готви сериозни промени в клуба

  • 22 ное 2025 | 09:25
  • 1145
  • 1
Стана ясно защо Локомотив (София) "замрази" Мартин Величков

Стана ясно защо Локомотив (София) "замрази" Мартин Величков

  • 22 ное 2025 | 09:19
  • 1274
  • 2
Септември (U17) 4:0 Славия (U17) - гледайте на живо!

Септември (U17) 4:0 Славия (U17) - гледайте на живо!

  • 22 ное 2025 | 09:00
  • 1412
  • 3
Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

  • 22 ное 2025 | 08:00
  • 1556
  • 4
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 5764
  • 23
Арда ще опита да спре и ЦСКА 1948

Арда ще опита да спре и ЦСКА 1948

  • 22 ное 2025 | 07:30
  • 1591
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 8847
  • 1
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 5764
  • 23
Димо Тонев: Това е най-успешната година за българския волейбол, Абонданца ще развива младите и няма да разчита на опитните при жените

Димо Тонев: Това е най-успешната година за българския волейбол, Абонданца ще развива младите и няма да разчита на опитните при жените

  • 22 ное 2025 | 08:39
  • 1346
  • 1
Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

  • 22 ное 2025 | 08:00
  • 1556
  • 4
Арда ще опита да спре и ЦСКА 1948

Арда ще опита да спре и ЦСКА 1948

  • 22 ное 2025 | 07:30
  • 1591
  • 1
Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 1916
  • 0