Медиите в Бразилия със сензация: Карло Анчелоти следи Майкон

Левият бек на Левски Майкон е попаднал в полезрението на националния селекционер на Бразилия Карло Анчелоти, съобщава бразилското издание "Тривела". Медията публикува специален материал за футболиста, в който се отделя подробно внимание на неговото развитие.

В него се акцентира на това, че Левски в момента oглавява класирането в efbet Лига. Също така става дума за бразилската връзка при "сините" през последните години, която е помогнала на левия защитник да се адаптира.

"Тривела" съобщава, че Майкон дори е попаднал в полезрението на Карло Анчелоти. Шансовете му да попадне в състава на Бразилия за Мондиал 2026 не се оценяват като много големи, но за подобно нещо може да помогне евентуален негов трансфер през зимата в отбор от първенствата от топ 5 на Европа.

Бразилците посочват също, че към Майкон има сериозен интерес от испанския Бетис, както и от френския Лил.