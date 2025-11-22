Байерн и Манчестър Сити в битка за защитник на Фейенорд

Десният бранител на Фейенорд Дживайро Рийд е привлякъл вниманието на няколко водещи европейски клуба. Новината беше съобщена от известния спортен журналист Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Според информацията, Байерн вече е проявил конкретен интерес към 19-годишния нидерландец и дори е провел предварителни разговори с клуба от Ротердам. В същото време, Манчестър Сити също следи развитието на младия талант и го е включил в списъка си с потенциални цели за подсилване на десния фланг на защитата през 2026 година.

През настоящия сезон Рийд е изиграл 15 мача за Фейенорд във всички турнири, като е отбелязал един гол и е направил три асистенции.

Настоящият договор на футболиста с нидерландския клуб е до лятото на 2029 година, а цената му е около 20 млн. евро.

Снимки: Imago