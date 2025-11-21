Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Тебас: Ла Лига скъсява дистанцията с Премиър лийг

Тебас: Ла Лига скъсява дистанцията с Премиър лийг

  • 21 ное 2025 | 22:31
  • 466
  • 1
Тебас: Ла Лига скъсява дистанцията с Премиър лийг

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас изрази увереност, че испанският шампионат наваксва изоставането си спрямо английската Премиър лийг, като същевременно увеличава преднината си пред останалите водещи първенства в Европа.

„Когато говорим за Европа, на върха е Премиър лийг, но веднага след нея сме ние. Зад нас остават Бундеслигата, Серия А и Лига 1“, заяви Тебас.

Тебас с критики към последното Ел Класико
Тебас с критики към последното Ел Класико

Според него този възход се доказва от конкретни показатели.

„Това се отразява в данни като броя на феновете и ангажираността в социалните мрежи. Ние растем с всеки изминал ден, като се откъсваме от другите конкуренти и намаляваме разликата с Премиър лийг“, допълни президентът на Ла Лига.

