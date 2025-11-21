Варненското VII СУ "Найден Геров" бе домакин на поредната проява от кампанията "Не на агресията"

Поредната проява от кампанията „Не на агресията“, се проведе в Деня на православната християнска младеж и семейство, в новата актова зала на VII СУ „Найден Геров“ и бе официално открита от заместник.-кметът на Община Варна г-н Илия Коев.

На събитието присъства и директорът на Дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров, който изказа специални благодарности на любезните домакини в лицето на директора VII СУ „Найден Геров“ - г-жа Мария Нестерова и подари на всички присъстващи ученици от VIII, IX и X клас по една тениска с надпис „Не на агресията“.

Организаторите на инициативата Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск с председател Анатоли Илиев и този път бяха осигурили много интересни лектори.

Първият от тях Шихан Емил Костов 6 дан– председател на Българска киокушин асоциация, разкри важни подробности от философията на бойните изкуства, като сподели, че в основата на успеха е смирението и търпението. Възпитанието и дисциплината, съчетани с изразходването на натрупаната енергия, са отлична превенция срещу вербалните и физически прояви на агресията.

След това неговите възпитаници от СК „ИЧИ ГЕКИ : Сенсей Зорница Костова, Сенпай Богомил Костов, Сенпай Александър Стоименов и младата Рая Димитрова, направиха демонстрации на техники от дисциплините ката, кумите и тамишивари.

Психотерапевтът Анелия Марковска прикова вниманието на аудиторията с интересна лекция за зачестилите прояви на насилие сред тинейджърите. „Тормозът причинява дълбоко страдание, а агресията често прикрива болка, страх или липса на умения за справяне. Разбирането на ролите в механизма на тормоза – насилник, жертва и свидетелите е ключът към промяната. Именно свидетелите са тези, които могат да прекъснат насилието, когато изберат да не мълчат и да застанат на страната на уважението и ненасилствената комуникация. Когато не затваряме очи пред агресията, ние създаваме общност, в която никой не остава сам“ – заяви тя.

Проявата завърши с обща снимка за спомен и с пожелания за още такива срещи.