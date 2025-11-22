Арда ще опита да спре и ЦСКА 1948

Арда посреща ЦСКА 1948 в мач от 16-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Арена Арда“ е насрочен за 12:00 часа.

До момента и двата отбора имат по 15 изиграни мача. ЦСКА 1948 заема второ място в класирането с 30 точки, следвайки лидера Левски, докато Арда е на 12-о място с 16 точки.

Гостите от София са тимът, който впечатлява най-много с резултатите си от началото на сезона. Въпреки многото промени в състава ЦСКА 1948 диша във врата на лидера Левски. Арда от своя страна записа успех с 3:2 над шампиона Лудогорец в последния кръг. Това се случи точно преди паузата за националите и със сигурност ще приповдигне настроението сред футболистите на наставника Александър Тунчев.

Арда бе евроучастник и не направи желания силен старт в първенството, като в момента трябва да наваксва с точките.