  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Млади надежди с демонстративен кикбокс двубой на MAX FIGHT 63

Млади надежди с демонстративен кикбокс двубой на MAX FIGHT 63

  • 21 ное 2025 | 17:15
  • 158
  • 0
Млади надежди с демонстративен кикбокс двубой на MAX FIGHT 63

MAX FIGHT 63 ще представи зрелищен демонстративен двубой между две от най-ярките млади надежди – Александър Яръмов и Алекс Дубас - Питбула.

Александър Яръмов, роден през 2016 г., с треньори Петър Стойков и Николай Атанасов, идва с впечатляваща серия успехи: златни медали от Държавното първенство в стил киклайт 2025, лоу кик 2025, Купа „Варна“ във фул контакт 2025, както и титли от полупрофесионалната гала SPIRIT OF FIGHT 2024 и боксова гала RIDE OF THE TITLE – Созопол 2025. Яръмов се налага като едно от най-перспективните деца в бойните спортове.

Срещу него ще застане 10-годишният украинец представляващ България - Алекс Дубас с треньор Владимир Вълев.

Питбула вече е шампион на Държавното първенство по лоу кик 2025, шампион на Купа Варна по фул контакт 2025, финалист на Купа Варна 2024 и двукратен шампион на полупрофесионална гала SPIRIT OF FIGHT.

Двубоят между Яръмов и Дубас ще е в стил лоу кик и категория до 40 кг, като обещава динамика, техника и истинска сила — среща между две бъдещи звезди на българските бойни спортове!

Билети за MAX FIGHT 63 могат да бъдат закупени онлайн от платформата Eventim или от партньорските каси в страната.

