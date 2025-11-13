Бодуров окача бутонките през зимата?

Популярни
Президентът Румен Радев награждава изтъкнати спортисти и спортни деятели
  • 13 ное 2025 | 09:12
  • 1178
  • 1
Централният защитник на Пирин (Благоевград) и бивш капитан на ЦСКА и националния отбор Николай Бодуров ще прекрати състезателната си кариера през зимата.

"Мисля, след последните четири мача до зимата, да приключа. До лятото имах желание, тренирах много сериозно. Но последните няколко месеца много отбори ни победиха, аз ги изживявам нещата и не съм свикнал да губя от юношески или други тимове, да не обидя някого. И вече започна да не ми се играе. Коментирал съм го и съм го решил на 99,9 процента", заяви в подкаста "Шампионски игри" 39-годишният Бодуров, който бе титуляр в 13 от 14-те мача на Пирин през сезона във Втора лига.

В кариерата си е носил още екипите на Литекс, английския Фулъм, датския Мидтиланд и иранския Естеглал. Той е двукратен шампион на България през 2010-а и 2011-а година с ловчалии, а има и 50 участия за националния отбор.

Бранителят не предсказа никак светло бъдеще за неговия Пирин, чието финансиране приключва в края на календарната година.

"От това, което имам като информация, нещата отиват към фалит. Собственикът каза, че до Нова година ще плати всичко. После общината не иска да взима отбора, няма кой да дава пари. Ако се намери някой, да дава на юношите да изкарат до лятото. Има хора с пари в Благоевград, но никой не иска да дава за футбол", каза още Бодуров.

