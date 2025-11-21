Фиружа очаквано на полуфинал на Speed Chess Championship

Гросмайстор Алиреза Фиружа спечели четвъртфиналния си мач от Speed Chess Championship 2025 срещу гросмайстор Ян Непомнящи с резултат 19–9. Така той си осигури място на заключителната фаза в Лондон, където играчите ще се срещнат лице в лице, а не онлайн. Там французинът ще се изправи срещу гросмайстор Хикару Накамура на полуфиналите.

Последният четвъртфинален мач е между гросмайстор Ханс Ниман и гросмайстор Денис Лазавик. Срещата ще се проведе в петък, 21 ноември от 20 часа наше време. Победителят от този мач ще се изправи срещу гросмайстор Магнус Карлсен в Лондон.

Остава само един четвъртфинал. Ако Ниман го спечели, това ще бъде дежа вю – ще имаме същите четирима играчи, които участваха във финалите на живо миналата година в Париж.

През 2024 г. Фиружа достигна финала срещу Карлсен, но световният номер едно спечели с категоричния резултат 23,5–7,5. По-рано през 2025 г., на Esports World Cup, те отново се срещнаха във финален мач и Карлсен отново надделя – този път с 2–0.

Сега Фиружа ще има още една възможност и заяви: „Няма да е лесно да победя Магнус, но първо трябва да си свърша работата и да се класирам за Esports Wolrd Cup, това е най-важното.“

Първите трима в крайното класиране на Speed Chess Championship ще се класират за Esports World Cup 2026.

Напоследък Фиружа си е взел пауза от класическия (на дъска) шах. Той не участва в приключващата в момента FIDE World Cup 2025 и потвърди, че по лични причини няма да участва в Световното първенство по ускорен и блиц шах за 2025 г., което ще се проведе в края на декември.

Очаква се да разберем кой от двамата – Ниман или Лазавик – ще играе срещу Карлсен в Лондон. Ниман изглежда лек фаворит, но Лазавик вече е побеждавал не един и двама силни съперници.