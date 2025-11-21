Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Хулио Веласкес с последни новини преди гостуването на Левски в Монтана
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Фиружа очаквано на полуфинал на Speed Chess Championship

Фиружа очаквано на полуфинал на Speed Chess Championship

  • 21 ное 2025 | 15:47
  • 142
  • 0
Фиружа очаквано на полуфинал на Speed Chess Championship

Гросмайстор Алиреза Фиружа спечели четвъртфиналния си мач от Speed Chess Championship 2025 срещу гросмайстор Ян Непомнящи с резултат 19–9. Така той си осигури място на заключителната фаза в Лондон, където играчите ще се срещнат лице в лице, а не онлайн. Там французинът ще се изправи срещу гросмайстор Хикару Накамура на полуфиналите.

Последният четвъртфинален мач е между гросмайстор Ханс Ниман и гросмайстор Денис Лазавик. Срещата ще се проведе в петък, 21 ноември от 20 часа наше време. Победителят от този мач ще се изправи срещу гросмайстор Магнус Карлсен в Лондон.

Остава само един четвъртфинал. Ако Ниман го спечели, това ще бъде дежа вю – ще имаме същите четирима играчи, които участваха във финалите на живо миналата година в Париж.

През 2024 г. Фиружа достигна финала срещу Карлсен, но световният номер едно спечели с категоричния резултат 23,5–7,5. По-рано през 2025 г., на Esports World Cup, те отново се срещнаха във финален мач и Карлсен отново надделя – този път с 2–0.

Сега Фиружа ще има още една възможност и заяви: „Няма да е лесно да победя Магнус, но първо трябва да си свърша работата и да се класирам за Esports Wolrd Cup, това е най-важното.“

Първите трима в крайното класиране на Speed Chess Championship ще се класират за Esports World Cup 2026.

Напоследък Фиружа си е взел пауза от класическия (на дъска) шах. Той не участва в приключващата в момента FIDE World Cup 2025 и потвърди, че по лични причини няма да участва в Световното първенство по ускорен и блиц шах за 2025 г., което ще се проведе в края на декември.

Очаква се да разберем кой от двамата – Ниман или Лазавик – ще играе срещу Карлсен в Лондон. Ниман изглежда лек фаворит, но Лазавик вече е побеждавал не един и двама силни съперници.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Премиър Тех се ребрандира с името на компанията на Андрес Иниеста

Премиър Тех се ребрандира с името на компанията на Андрес Иниеста

  • 21 ное 2025 | 13:05
  • 395
  • 0
Илиян Стойнов записа победа и загуба на турнир по бадминтон в Анкара

Илиян Стойнов записа победа и загуба на турнир по бадминтон в Анкара

  • 20 ное 2025 | 20:57
  • 904
  • 0
Карлсен, Гукеш и още куп звезди на Световното по рапид и блиц на Коледа

Карлсен, Гукеш и още куп звезди на Световното по рапид и блиц на Коледа

  • 20 ное 2025 | 17:46
  • 868
  • 0
Карлос Насар се разделя с Атанас Литков

Карлос Насар се разделя с Атанас Литков

  • 20 ное 2025 | 16:14
  • 23389
  • 7
Насар: Давам по 10-20 допинг проби годишно, няма шанс да взема химия

Насар: Давам по 10-20 допинг проби годишно, няма шанс да взема химия

  • 20 ное 2025 | 16:09
  • 896
  • 2
Весела Лечева за съдебната сага в БОК: Срамът е за цяла България

Весела Лечева за съдебната сага в БОК: Срамът е за цяла България

  • 20 ное 2025 | 15:58
  • 7583
  • 27
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес говори преди мача с Монтана

Хулио Веласкес говори преди мача с Монтана

  • 21 ное 2025 | 15:27
  • 1453
  • 2
Пирин 0:0 Фратрия, греда за гостите

Пирин 0:0 Фратрия, греда за гостите

  • 21 ное 2025 | 15:45
  • 2298
  • 0
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 5327
  • 2
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 8990
  • 2
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 7721
  • 6
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 4030
  • 0