Пади Пимблет и Илия Топурия с нова размяна на реплики преди UFC Катар

Илиа Топурия и Пади Пимблет са в Катар, за да бъдат в ъгъла на бойци, които ще се мерят сили на събитието на UFC в събота. Враждата между Илиа Топурия и Пади Пимблет очевидно все още е жива, дори когато пътищата им се пресичат, докато и двамата изпълняват ролята на секунданти за предстоящи битки.

Преди официалния кантар на UFC Катар в петък, Топурия влизаше в сграда заедно с брат си Александре Топурия, докато Пимблет стоеше отсреща. Англичанинът е в Катар, за да подкрепи своя приятел и съотборник Люк Райли, който прави своя дебют в октагона.

Царукян и Хукър в категория преди UFC Катар

„Какво става, братле?“, извика Топурия, докато вървеше към входа.

„Какво става? Добре ли си?“, отвърна Пимблет.

С това любезностите приключиха, като Топурия веднага отправи обида към Пимблет, наричайки го „п*а“, докато влизаше през вратата.

„Хайде, чоризо, успокой се“, отговори Пимблет.

Paddy Pimblett and Ilia Topuria crossed paths in Qatar 👀



(via @KOlmeneroMMA) pic.twitter.com/iggnwqP43O — Championship Rounds (@ChampRDS) November 21, 2025

Съперничеството между тях датира от няколко години, когато влязоха във физическа саморазправа преди събитие на UFC в Лондон. Кулминацията настъпи, когато Пимблет хвърли бутилка с дезинфектант за ръце по Топурия, който след това използва това, за да даде нов прякор на настоящия шампион на UFC в лека категория, наричайки го „Момчето с дезинфектанта“.

След като Топурия спечели вакантната титла в лека категория със зашеметяващ нокаут над Чарлз Оливейра през юни, Пимблет влезе в октагона за конфронтация лице в лице, което потенциално подготви сцената за бъдещ сблъсък между тях.

Оттогава се носят слухове, че Топурия и Пимблет може да се срещнат в голямо главно събитие по силата на новата сделка за излъчване на UFC с Paramount, която започва през януари, но към момента няма сключено споразумение.

Главните битки от първото събитие на UFC Катар ще започнат в 20:00 часа в събота (22.11). Sportal.bg ще отразява двубоите в реално време.