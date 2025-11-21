Царукян и Хукър в категория преди UFC Катар

По-рано днес се проведе официалното претегляне на бойците за събитието UFC Fight Night 265.

Кантарът се състоя в хотела на UFC в Доха, Катар. Самата галавечер ще се проведе в събота в близката ABHA Arena.

Сред бойците, които минаха през везната, бяха Арман Царукян (22-3 MMA, 9-2 UFC) и Дан Хукър (24-12 MMA, 14-8 UFC), които ще се изправят един срещу друг в главното събитие в лека категория. В подглавната среща Иан Мачадо Гари (16-1 MMA, 9-1 UFC) ще премери сили с бившия претендент за титлата в полусредна категория Белал Мохамед (24-4 MMA, 15-4 UFC).

Главните битки от първото събитие на UFC Катар ще започнат в 20:00 часа в събота (22.11). Sportal.bg ще отразява двубоите в реално време.

Пълните резултати от претеглянето за UFC Fight Night 265:

Арман Царукян 70.7 кг. - Дан Хукър 70.5 кг.

Иан Мачадо Гари 77.1 кг. - Белал Мохамед 77.5 кг.

Алонсо Менфилд 93.4 кг. - Волкан Йоздемир 93.4 кг.

Джак Хермансон 77.4 кг. - Миктибек Оролбай 77.1 кг.

Уалдо Кортес-Акоста 116.3 кг. - Шамил Газиев

118.4 кг. Киоджи Хоригучи 56.9 кг. - Тагир Уланбеков 56.9 кг.