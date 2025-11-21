Манол Георгиев: Розова долина е от добрите отбори

Утре, Асеновец (Асеновград) гостува на Розова долина (Казанлък) в Мъглиж. Срещата от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата в последния мач ни върна самочувствието. Предстои ни обаче поредно тежко изпитание. Ще играем срещу отбор с изграден стил. Футболистите му са отдавна заедно и има синхрон между тях. Розова долина е от добрите отбори в групата. В серия са от три поредни загуби, но смятам, че това е временен спад. Срещу нас ще е последния им мач за полусезона и ще искат да го завършат с победа. Ние пък се нуждаем от точки и ще се борим за тях“, коментира пред Sportal.bg Манол Георгиев, треньор на асеновградчани.