  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  3. Манол Георгиев: Розова долина е от добрите отбори

Манол Георгиев: Розова долина е от добрите отбори

  • 21 ное 2025 | 08:27
  • 307
  • 0

Утре, Асеновец (Асеновград) гостува на Розова долина (Казанлък) в Мъглиж. Срещата от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата в последния мач ни върна самочувствието. Предстои ни обаче поредно тежко изпитание. Ще играем срещу отбор с изграден стил. Футболистите му са отдавна заедно и има синхрон между тях. Розова долина е от добрите отбори в групата. В серия са от три поредни загуби, но смятам, че това е временен спад. Срещу нас ще е последния им мач за полусезона и ще искат да го завършат с победа. Ние пък се нуждаем от точки и ще се борим за тях“, коментира пред Sportal.bg Манол Георгиев, треньор на асеновградчани.

