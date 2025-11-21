Атанас Апостолов: Да спрем пропадането

Утре в Мъглиж, Розова долина (Казанлък) приема Асеновец (Асеновград). Срещата е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът се бори за всяка точка за да се измъкне от опасната зона. Ще излезе срещу нас освободен, без напрежение. Последното е при нас. Неубедителни сме напоследък – в серия сме от три поредни загуби. Нужна ни е победа, за да свалим психическото напрежение. Време е да я постигнем и да зарадваме феновете с добра игра“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

Снимки: Розова Долина Казанлък – фейсбук и ФК Ямбол 1915 - фейсбук