Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Розова долина
  3. Атанас Апостолов: Да спрем пропадането

Атанас Апостолов: Да спрем пропадането

  • 21 ное 2025 | 08:24
  • 258
  • 0

Утре в Мъглиж, Розова долина (Казанлък) приема Асеновец (Асеновград). Срещата е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът се бори за всяка точка за да се измъкне от опасната зона. Ще излезе срещу нас освободен, без напрежение. Последното е при нас. Неубедителни сме напоследък – в серия сме от три поредни загуби. Нужна ни е победа, за да свалим психическото напрежение. Време е да я постигнем и да зарадваме феновете с добра игра“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

Снимки: Розова Долина Казанлък – фейсбук и ФК Ямбол 1915 - фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Евгений Гащук: Да задържим нивото

Евгений Гащук: Да задържим нивото

  • 21 ное 2025 | 09:20
  • 182
  • 0
Йордан Миленов: Играят все по-добре, но трябва да ги бием

Йордан Миленов: Играят все по-добре, но трябва да ги бием

  • 21 ное 2025 | 09:17
  • 185
  • 0
Илиян Станчев: Устрем е корав

Илиян Станчев: Устрем е корав

  • 21 ное 2025 | 09:15
  • 181
  • 0
"Лигата на талантите" гостува на Арда и представя Даниел Чаушев

"Лигата на талантите" гостува на Арда и представя Даниел Чаушев

  • 21 ное 2025 | 09:00
  • 157
  • 0
Емил Янчев за гостуването в Разград

Емил Янчев за гостуването в Разград

  • 21 ное 2025 | 08:54
  • 287
  • 0
Николай Кънчев: Много тежка битка

Николай Кънчев: Много тежка битка

  • 21 ное 2025 | 08:48
  • 243
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 2268
  • 0
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 4430
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 2811
  • 3
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 6581
  • 8
Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 30761
  • 98
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 912
  • 0