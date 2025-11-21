Шеф във ФИА напусна заради очаквано преминаване в Алпин

Ръководителят на аеродинамичния отдел на ФИА Джейсън Съмървил е подал своята молба за напускане, а от motorsport.com съобщава, че причината е неговото решение да се присъедини към състава на Алпин в хода на сезон 2026 във Формула 1.

Като ръководител на аеродинамичния отделн на ФИА Съмървил беше с водеща роля при оформянето на новите правила, които ще влязат в сила във Формула 1 догодина. Той е подал своята оставка през миналата седмица и сега започва шестмесечния период на изчакване преди той да може да се присъедини към новия си работодател.

По време на този период Съмървил ще остане служител на ФИА, но ще работи по проекти, които не са свързани с Формула 1. В Алпин Съмървил ще има възможността отново да работи със Стив Нилсен, който се присъедини към тим от Енстоун по-рано тази година и заема позицията на оперативен директор. В миналото Съмъврил и Нилсен са работили заедно както във ФИА, така и във ФОМ.

