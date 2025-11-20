HEXAGONE MMA 39 с дългоочакван дуел за титлата

Изгряващата звезда в смесените бойни изкуства Уали Тандия ще се изправи срещу действащия шампион на HEXAGONE MMA в категория до 77 килограма Матийо Шомон на 6 февруари в зала „Зенит“ в Лил.

Двубоят ще определи носителя на пояса и е сред най-очакваните срещи на галавечерта HEXAGONE MMA 39.

Матийо Шомон е безспорен шампион в категорията и остава непобеден под знамето на организацията. Последната му защита на титлата завърши с категоричен успех още в първия рунд, което допълнително затвърди репутацията му на прецизен и безмилостен боец.

От своя страна, младият и изключително експлозивен Уали Тандия впечатлява със скоростното си изкачване в дивизията. В последния си двубой той също постигна победа с нокаут в първия рунд и влиза в битката срещу шампиона в отлична форма и с високи амбиции.

Сблъсъкът противопоставя опита и стабилността на действащия шампион срещу младостта и агресията на претендента. Остава да се види дали Тандия ще успее да детронира Шомон или шампионът ще затвърди доминацията си в категорията.

Нов шампион на хоризонта… или сурово приземяване?