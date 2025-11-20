Обещание за драма и блясък в Световната купа по ски скокове

Дългоочакваният сезон от Световната купа по ски скокове на ФИС най-накрая стартира в Лилехамер (Норвегия), а кампанията 2025/26 ще има и допълнителния блясък на Олимпийските игри – което гарантира висока доза драма през целия сезон!

След почти осеммесечна пауза от финала на мъжкия сезон в Планица (Словения), най-добрите ски-скачачи в света отново ще подновят своето съперничество на емблематичната шанца „Люсгордсбакен“ в Норвегия, построена за Зимните олимпийски игри през 1994 г.

Както и преди 12 месеца, програмата започва с дисциплината Смесени отбори на голяма шанца (LH) в петък (21 ноември), след което в събота и неделя (22–23 ноември) ще се проведат индивидуални стартове от Световната купа при мъжете и жените.

По време на 47-ия сезон на Световната купа по ски-скокове при мъжете ще има 30 индивидуални състезания, както и три отборни надпревари. В 15-ото издание на Световната купа при жените ще се проведат 33 индивидуални старта.

Настоящият носител на големия кристален глобус Даниел Чофених (Австрия), който спечели и първата си титла от „Четирите шанци“ в началото на годината, със сигурност ще бъде едно от основните имена, заедно със своите съотборници Ян Хьорл и Щефан Крафт.

Олимпийският шампион от Пекин 2022 на нормална шанца Рьою Кобаяши (Япония) показа отлична форма, като спечели последното състезание от ФИС Гран при през европейското лято, докато Филип Раймунд (Германия) грабна общата победа.

Ще успее ли германецът да направи подобен старт като съотборника си Пиус Паске миналата година? ФИС представя част от състезателите, за които трябва да се внимава през сезон 2025/26.

От гледна точка на Световната купа това беше почти перфектна кампания за австриеца, който започна годината без нито една победа на това ниво и само с пет подиума от предишните два сезона.

Само през 2024/25 Даниел Чофених постигна 15 класирания в топ 3, включително осем победи, като най-впечатляваща беше тази на родна земя в началото на януари, с изумително завръщане в „битката за Бишофсхофен“, с което си осигури престижната титла от „Четирите шанци“.

Само на 23 години той не само е на път да се превърне в новата звезда на спорта, но има потенциал да изгради наследство като един от най-великите в историята.

Единственото разочарование за австриеца през миналия сезон може би беше представянето му на Световното първенство по ски в Трондхайм (Норвегия), където завърши 21-ви на малката шанца и девети на голямата.

Въпреки това той спечели сребро като част от австрийския отбор на голямата шанца и сега ще се стреми да добави и първия си олимпийски медал в Милано–Кортина през февруари 2026 г.

От статистическа гледна точка 2024/25 бе най-добрият сезон в кариерата му в Световната купа, но в някои отношения това беше „толкова близо, но толкова далеч“, тъй като той завърши втори два пъти както за кристалния глобус, така и в „Четирите шанци“.

С 14 подиума през сезона той бе само малко зад Чофених, но въпреки десетте втори места, двете победи не му стигнаха, за да надмине своя сънародник в класирането.

Все пак Хьорл успя да изпревари сънародника си на Световното първенство, където спечели сребро на голямата шанца и бронз на малката.

Съдейки по представянето им в подгряващата серия Гран при преди началото на сезона, двамата вероятно ще бъдат сред постоянните претенденти за титли през кампания 2025/26.

Настоящият олимпийски шампион на нормална шанца, трикратен носител на "Златния орел" от Четирите шанци и двукратен носител на кристалния глобус, е един от най-популярните състезатели и отново ще бъде сред основните фигури в този „олимпийски“ сезон.

Японската звезда имаше трудна първа половина на сезон 2024/25, но след два поредни успеха у дома в Сапоро, формата му рязко се подобри и той завърши кампанията със световен бронз на голямата шанца.

По стандартите на Рьою Кобаяши пет подиума в Световната купа са спад спрямо 15-е през сезон 2023/24, но силните резултати през лятото подсказват, че той е готов отново да атакува върха.

След „кошмарно“ начало на сезона, в което не успя да влезе в топ 20 до Нова година, Превц направи огромен прогрес, когато започнаха стартовете на „летателните шанци“.

Словенецът спечели три победи сред общо шест класирания в топ 3, както и първата си световна титла в кариерата – в индивидуалното и отборното състезание на голямата шанца.

След това последва още по-голям връх – Превц постави нов световен рекорд и спечели Световната купа на летателните шанци.

Рекордният скок от 254,5 м в Планица подобри предишния рекорд от 253,5 м на Щефан Крафт през 2017 г. И на 26 години може би тепърва виждаме истинския му потенциал, ако успее да поддържа това ниво през целия сезон.

Норвежките фенове със сигурност желаят силно представяне на своите състезатели още в откриващия уикенд на кампанията 2025/26.

Със завръщането на световния шампион на малка шанца Мариус Линдевик и олимпийския медалист Йохан Андре Форфанг в националния отбор, те със сигурност ще бъдат сериозно предизвикателство както в индивидуалните, така и в отборните надпревари в Лилехамер.

Щефан Крафт (Австрия) – Осем подиума в Световната купа биха били впечатляващ резултат за повечето състезатели, но човекът, който е печелил кристалния глобус три пъти и има множество световни и олимпийски отличия, е от съвсем друга категория. Австриецът казва, че е „доволен от прогреса“, който е постигнал след края на миналия сезон, като се стреми да подобри третото си място в генералното класиране.

Анже Ланишек (Словения) – Макар и да не успя да повтори феноменалния сезон 2022/23, когато записа 16 подиума, силната втора половина на миналия сезон показа отново на какво е способен шесткратният медалист от световни първенства. Силен старт в Лилехамер може отново да върне словенеца сред редовните кандидати за подиума, докато се подготвя за атака на олимпийски медал през февруари.