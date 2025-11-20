Витоша посреща първото пилотно състезание “Витоша Ски и Дъски” през февруари 2026-а

Софийски планински клуб подготвя първото си пилотно състезание по ски алпинизъм и сплитборд – „Витоша Ски и Дъски“, което ще се проведе на 7 февруари 2026 г. в района на хижа Алеко на Витоша. Идеята на организаторите е да съберат на едно място хората, които вече пантят в планината, както и онези, които отдавна искат да опитат, но все не намират повод или не знаят откъде да започнат. Макар думата „алпинизъм“ да звучи по-екстремно, става дума за ски туринг с по-спортен елемент – придвижване в планината със ски или сплитборд нагоре и надолу по различни терени, в контролирана среда и с ясна организация.

За първото издание клубът е подготвил две трасета, които вървят основно по обособените маршрути в района. Трасето „Заека“ е отворено само за аматьори – хора с широки ски за пантене или сплитборд, които искат да премерят сили, но и да се забавляват, без да гонят професионални времена. Името идва от едноименния лифт, добре познат на редовните посетители на Витоша. Трасето „Черни връх“ е по-предизвикателно – отворено както за професионални състезатели с леки сетове за ски алпинизъм, така и за по-опитни аматьори, които търсят сериозно зимно предизвикателство. Тъй като форматът се реализира за първи път, организаторите поставят лимит от 100 участници, за да осигурят качествена организация и внимание към всеки.

За всички гости на събитието – а най-вече за децата – Софийски планински клуб подготвя лека и забавна програма: пускане с шейни, строене на иглу и още снежни игри в района на Алеко. Така „Витоша Ски и Дъски“ има амбицията да се превърне не просто в състезание, а в малък зимен празник, който да изкара в планината цели семейства и приятелски компании – за подкрепа, за смях и за един хубав, активен ден на чист въздух.

Една от основните цели на клуба е да допринесе ски алпинизмът да стане по-разпознаваем и по-достъпен в България. В страната вече съществува федерация, която организира състезания в тази дисциплина, но голяма част от тях са насочени предимно към професионалисти. С това пилотно събитие организаторите търсят по-достъпен формат – близо до София, на добре познатата планина Витоша, отворен към всички, които обичат зимата, движението и планината. Събитието е с изцяло нестопански характер и се реализира от доброволци, които вярват, че общността около планината има нужда от още поводи да се събира, да споделя опит и да расте.

За Софийски планински клуб

Софийски планински клуб е доброволческа организация, създадена от хора, които обичат движението, природата и общността около планината. През годините клубът развива разнообразни инициативи – от традиционни преходи до събития като „Сливи за смет“, „Светулки RUN“, литературния конкурс „Под върха“ и регулярните сезонни Get Together срещи. Клубът работи активно за това повече хора да прекарват време в планината осъзнато, безопасно и в добра компания. „Витоша Ски и Дъски“ е естествено продължение на усилията му да събира общността и да прави планината достъпна за всички – с усмивка, с енергия и със споделено преживяване.

Всички подробности за регламент, трасета, участие и регистрация са публикувани на сайта: ski.spk.bg.

При неблагоприятни условия е предвидена и резервна дата – 14 февруари.