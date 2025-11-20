Украинец получава реванш срещу Живко Стоименов на MAX FIGHT 63

Живко Стоименов и Максим Сорока отново застават един срещу друг в ММА двубой до 87 кг. на MAX FIGHT 63 на 29-и ноември в София.

Българинът влиза в двубоя със статистика от 22 мача: 15 победи, 7 загуби, като всички 15 успеха са преди финалния гонг – 9 KO и 6 събмишъна. 14 от 15 победи идват още в първия рунд.През април 2023 г. Стоименов нокаутира Сорока за 68 секунди.

Максим Сорока идва за реванш. 38-годишният украинец е ветеран с над 70 професионални мача и статистика. Той тренира в елитната "Frontline Academy "(Норвегия) и е подготвял рамо до рамо бойци като Джак Хермансон (UFC), Мартин Хамлет (PFL) и Емил Мийк (KSW/UFC).