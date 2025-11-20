Лейтън Хюит се завърна на корта в тандем с 16-годишния си син

Носителят на два трофея от Големия шлем Лейтън Хюит се завърна в професионалния тенис почти десет години след оттеглянето си, за да играе на двойки със сина си на на турнир в Ню Саут Уелс.

Хюит, на 44, достигна до първото място в световната ранглиста на 19 ноември 2001, след като спечели откритото първенство на САЩ. През следващия сезон австралиецът вдигна и титлата на "Уимбълдън", а четвърт век по-късно той изпълни мечтата си да играе в тандем с 16-годишния си син Круз. Двамата дори записаха победа, след като надделяха над Хейдън Джоунс и Павле Маринков с 6:1, 6:0 в схемата на двойки мъже.

В следващия кръг обаче Лейтън Хюит и Круз отстъпиха с 5:7, 4:6 срещу Дейн Суийни и Калъм Пътъргил.

В момента Хюит е капитан на отбора на Австралия за Купа "Дейвис". Круз е едно от трите му деца със съпругата му Бек - бивша актриса.