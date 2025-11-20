Популярни
Горещите изпепелиха обезкървените Воини
  • 20 ное 2025 | 11:53
Горещите изпепелиха обезкървените Воини

Норман Пауъл записа 25 точки и спечели 6 борби, а Бам Адебайо се завърна на паркета, за да отбележи 20 за победата на Маями Хийт срещу "осакатения" състав на Голдън Стейт Уориърс със 110:96 като домакин в мач от поредния кръг в НБА.

Бившият играч на Голдън Стейт Андрю Уигинс, записа 17 точки и 6 борби.

В края на 9-дневното си турне от шест мача като гости Воините бяха без четиримата си най-високоплатени играчи: Стеф Къри, Джими Бътлър, Дреймънд Грийн и Джонатан Куминга. Ал Хорфорд също не игра.

В тяхно отсъствие Брандън Поджемски беше най-резултатен за калифорнийци с 20 точки и 8 борби, но това не бе достатъчно за победата.

Адебайо пропусна шестте предишни мача на Маями поради контузия на пръста. Горещите все още са без гарда Тайлър Херо, въпреки че той може да дебютира за сезона през следващите дни лед операцията на глезена, която претърпя преди началото на кампанията.

