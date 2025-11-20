Горещите изпепелиха обезкървените Воини

Норман Пауъл записа 25 точки и спечели 6 борби, а Бам Адебайо се завърна на паркета, за да отбележи 20 за победата на Маями Хийт срещу "осакатения" състав на Голдън Стейт Уориърс със 110:96 като домакин в мач от поредния кръг в НБА.

Бившият играч на Голдън Стейт Андрю Уигинс, записа 17 точки и 6 борби.

В края на 9-дневното си турне от шест мача като гости Воините бяха без четиримата си най-високоплатени играчи: Стеф Къри, Джими Бътлър, Дреймънд Грийн и Джонатан Куминга. Ал Хорфорд също не игра.

В тяхно отсъствие Брандън Поджемски беше най-резултатен за калифорнийци с 20 точки и 8 борби, но това не бе достатъчно за победата.

Norman Powell and Bam Adebayo finished the game scoring 26 of Miami's last 30 points 🔥 pic.twitter.com/WUnB7Nge2Z — Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) November 20, 2025

Адебайо пропусна шестте предишни мача на Маями поради контузия на пръста. Горещите все още са без гарда Тайлър Херо, въпреки че той може да дебютира за сезона през следващите дни лед операцията на глезена, която претърпя преди началото на кампанията.