Калояна Налбантова ще участва на турнир по бадминтон в Шотландия

Младата българска състезателка Калояна Налбантова ще участва на турнира по бадминтон от сериите "International Challenge" в Глазгоу (Шотландия) в края на тази седмица.

Налбантова е поставената под номер 5 в основната схема и първата й съперника ще бъде представителката на домакините Рейчъл Сугдън.

Възпитаничката на Стилиян Макарски е единствената българска състезателка в турнира.

В надпреварата ще участват 359 спортисти от Англия, Исландия, Фарьорски острови, Индия, Република Корея, Финландия, Франция, Сингапур, Малайзия, Уелс, Дания, Швейцария, Испания, Шотландия, България и други.