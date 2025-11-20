Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 20 ное 2025 | 07:55
  • 528
  • 0
Резултати от НХЛ

В ранните часове на 20-и ноември (четвъртък) се изиграха 4 мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Детройт Ред Уингс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Вашингтон Кепитълс – Едмънтън Ойлърс 7:4 (3:2 1:0 3:2)

Бъфало Сейбърс – Калгари Флеймс 2:6 (0:2 2:0 0:4)

Минесота Уайлд – Каролина Хърикейнс 4:3* след продължение и дузпи – 3:3 (2:0 0:1 1:2) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:0 при дузпите

Анахайм Дъкс – Бостън Бруинс 4:3 (2:1 1:1 1:1)

