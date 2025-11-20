Овечкин изравни рекорд в НХЛ

Нападателят на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин отбеляза гол при победата на тима си със 7:4 в мача от редовния сезон на НХЛ срещу Едмънтън Ойлърс, който се изигра тази нощ. С това 40-годишният руснак съумя да изравни някои постижения в хокейната лига.

Състезателят се разписа в трети пореден мач от шампионата и повтори стореното от бившия нападател на Питсбърг Пенгуинс Мат Кълън от 2016 г. Според пресслужбата на НХЛ Овечкин е станал първият играч, отбелязал в три поредни мача на 40-годишна възраст през последните девет години, откакто Кълън постигна този подвиг.

Освен това хокеистът се изкачи до осмото място във вечната ранглиста по отбелязани точки в НХЛ. Той вече има 1007 — с една повече от Джо Торън, като лидер в класацията е легендата Уейн Грецки с 1221.

Got a fresh cut and a sick cut of the puck pic.twitter.com/7Xo58Q0AMS — Washington Capitals (@Capitals) November 20, 2025