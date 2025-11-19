Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Куртоа смята, че Ямал е мотивирал Реал преди “Ел Класико”

Куртоа смята, че Ямал е мотивирал Реал преди “Ел Класико”

  • 19 ное 2025 | 23:56
  • 303
  • 4

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа заяви, че коментарите на крилото на Барселона Ламин Ямал преди “Ел Класико” са стимулирали играчите на „Лос Бланкос“. В навечерието на мача 18-годишният нападател твърди, че Реал Мадрид постоянно се оплаква и мамят. Мачът завърши с победа с 2:1 за мадридския клуб.

“Мисля, че Ламин е страхотен играч. Мисля, че той ще бъде играчът, който ще определи една ера в Барса, но той заяви определена гледна точка и очевидно нажежи малко Класико.

Когато пулсът и адреналинът ти се ускоряват, понякога казваш неща, за които по-късно си мислиш: „Е, това не беше необходимо.“ Но мисля, че точно това е Ел Класико. Понякога имаме нужда от такава среда. След миналата година, когато загубихме от тях четири пъти, имахме нужда от този огън от опонентите си. Когато ни победиха, те също не ни показаха никакво уважение”, коментира Куртоа.

