Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Мицин и Димитрова с победи в Бургас

Мицин и Димитрова с победи в Бургас

  • 19 ное 2025 | 22:13
  • 244
  • 0
Мицин и Димитрова с победи в Бургас

Петър Мицин спечели надпреварата на 1500 метра свободен стил при мъжете от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което започна в "Парк Арена ОЗК" Бургас. Националният рекордьор в дисциплината финишира с време 15:32.18 минути за първия си триумф на шампионата. Представителят на клуб Вихрен беше по-бърз с 5.04 секунди от завършилия на втора позиция Калоян Драгнев (Пловдив 2019). Трети се нареди Мартин Юсев (Младост 91). Драгнев стана шампион за юноши старша възраст, а Олег Миланов от Олимп беше най-бърз при юношите младша възраст с време 16:47.97 минути.

Ема Димитрова от клуб ВСИ спечели златния медал в надпреварата на 800 метра свободен стил при жените. 14-годишната състезателка завърши за 9:05.71 минути, с което взе титлата и за девойки младша възраст. След нея останаха Яна Ангелова от Вихрен и Лора Шаранкова от Пловдив 2019. Шаранкова е с най-добър резултат при девойките старша възраст - 9:10.91 минути.

Стартовете от ДЛОП в Бургас продължават до неделя. Сутрешните серии започват в 9:00 часа, а финалните плувания в 17:30 часа.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Националите по плуване с лагер в Бургас

Националите по плуване с лагер в Бургас

  • 15 ное 2025 | 16:36
  • 1774
  • 6
Арестуваха брата на Адам Пийти след заплахи по време на ергенското му парти

Арестуваха брата на Адам Пийти след заплахи по време на ергенското му парти

  • 15 ное 2025 | 08:41
  • 5749
  • 6
13-годишна китайка счупи рекорда на Азия на 200 метра съчетано

13-годишна китайка счупи рекорда на Азия на 200 метра съчетано

  • 12 ное 2025 | 13:28
  • 593
  • 3
Плувецът-рекордьор, който подкрепи борбата с психичните проблеми при мъжете

Плувецът-рекордьор, който подкрепи борбата с психичните проблеми при мъжете

  • 11 ное 2025 | 12:15
  • 882
  • 2
Ариарне Титмус за оттеглянето си от плуването: Направих го заради любовта

Ариарне Титмус за оттеглянето си от плуването: Направих го заради любовта

  • 11 ное 2025 | 10:32
  • 7356
  • 1
Почина шампионът по плуване Камен Атов

Почина шампионът по плуване Камен Атов

  • 10 ное 2025 | 20:23
  • 2416
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 10221
  • 21
Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 18083
  • 84
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 5687
  • 0
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 16411
  • 37
Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

  • 19 ное 2025 | 16:07
  • 15089
  • 26
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 10054
  • 13