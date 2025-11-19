EA Sports няма да публикува отделна игра за Формула 1 през 2026 година

От студиото за електронни игри EA Sports обявиха, че няма да разработват отделно заглавие, което да бъде посветено на сезон 2026 във Формула 1. Вместо това феновете на световния шампионат ще имат възможността да закупят допълнително съдържание за F1 25, което ще включва всички отбори, пилоти и писти, които ще оформят Формула 1 през 2026 година.

Това решение на EA Sports е свързано с желанието на компанията да вложи повече ресурси в разработването на изцяло нова игра, посветена на Формула 1. Тя трябва да направи своя дебют през 2027 година, което означава, че от EA Sports ще имат над година и половина, за да работят по новата игра.

Снимки: x.com/easportsf1