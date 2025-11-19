Илиян Стойнов ще играе на турнир в Анкара

Националът Илиян Стойнов ще участва на международния турнир по бадминтон "International Series" в Анкара (Турция), който ще се проведе от днес до 23 ноември.

Българинът ще започне от основната схема при мъжете срещу квалификант.

В надпреварата са заявени над 220 бадминтонисти.

Междувременно, националите до 19 години ще бъдат на турнир в Тренчин (Словакия) от 21 до 23 ноември. Там ще играят Георги Рупцов, Стилиян Нановски, Андрей Марков, Лео Спасов, Елена Попиванова, Симай Мехмедова, Александра Пейкова и Виктория Попова.

Освен това стана ясен жребият за Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години, което ще се проведе от 29 ноември до 3 декември в Испания. Националите са в група 8 заедно със съставите на Унгария, Хърватия, Швеция и Шотландия.

От 3 до 7 декември е индивидуалното Европейско първенство, а България ще бъде представена от Елена Попиванова, Виктория Попова, Симай Мехмедова, Александра Пейкова, Лили Радева, Теодор Митев, Георги Рупцов, Стилиян Нановски, Калоян Великов с треньори Илиян Кръстев и Тихомир Киров.