България кандидатства за световно по борба до 20 г.

България кандидатства да получи домакинство и на светоно първенство до 20 години, обяви Станка Златева, президент на БФ Борба. Петкратната световна и шест пъти европейска шампионка посети клуб "Девня", а след това откри нова зала във Ветрино, където ще се подготвят децата от новоучредения клуб.

„Голямата ни цел е да съхраним българските борба, да започнем да работим правилно и българските деца да станат европейски, световни и олимпийски шампиони един ден - заяви тя пред БНР. - Вече имаме 4-5 нови клуба, които имат всичко - зали, оборудване, за да станат членове на федерацията. Именно това е целта ни, да се развиваме в тази посока, за да може да се радваме на постиженията на нашите деца, които ние подготвяме."

Равносметка:

От общото събрание досега всичко, което сме си поставили като цели, сме ги изпълнили – продължи тя. - Клубовете получиха допълнително финансиране, имаме условия, Министерството на младежта и спорта, държавата е с нас. Всичко, каквото сме поискали го имаме, остава да работим. Догодина сме домакини на две европейски първенства за U15 и U17. Кандидатстваме и за световно U20, както и за европейско. А след 2029-а ще кандидатстваме турнирът „Дан Колов – Никола Петров“ (б.р. за следващите 4 г. календарът е запълнен) да станe рейтингов, пък ако имаме кадри, може да вземем и европейско за мъже и жени.

Националните отбори

Тази година имаше бойкот, надявам се догодина всички да осъзнаят какви цели имат, да си вземат решенията сами за себе си. Има правила, които трябва да се спазват, и който не е в националния отбор, не може да се сърди на никого, само на себе си. Така е редно, така трябва да бъде - да има ред, с който ни е да вървим напред. Но ситуацията никога няма да бъде прекрасна, с хора много трудно се работи, опитваме се да балансиране, да правим максимума всички да бъдат щастливи, но няма как да се случи, винаги ще има недоволни.

Федерацията

Във федерацията вече има хора, които навлязоха в работата, и вече съм по-спокойна. Ходя там само, когато е много належащо, защото вече цялата комуникация е по телефона и чрез компютър. Работата като президент на федерация и на клуб е горе-долу същата, няма лесно. Разликата е, че във федерацията работиш с много повече хора има и повече отговорности, финансово е малко по-различно, но въпреки това, когато го правиш с чиста съвест и с желания, мисля че нещата ще се подредят.

Клуба

Хубавото е, че продължавам да работя в клуба си, да работя с деца и съм на тяхното мнение, че когато създадеш едни продукт, тогава той е много по-ценен, отколкото да го купиш и да го изкараш на пазара. Радвам, че съм на нивото на другите колеги, давам същото, давам време от себе си и знам какво чувстват те и се надявам никой да не бъде прецакван.Имаме много деца, кадърни деца бих казала, но не ги развиваме. Стигат до едно положение и ги изпускаме. Аз събрах смелостта и бях една от първите, които направи зала и съм от това поколение, което вече има студенти. Минала съм този процес и знам какво е едно дете да излезе от малък клуб и да даде резултат. Така че спортът е не само резултати и медали, а и възпитание. И се радвам, когато някой родител ми каже: "Благодаря ти за развитието на моето дете“. Това е много по-важно, защото в спорта не всички ще станат големи шампиони, но възпитанието, което им дава, ще ги направи грамотни хора в живота. Ние трябва да се стреми към това и държавата трябва да има такава политика, за да имаме здрава нация.