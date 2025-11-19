Популярни
  Гимнастика
  2. Гимнастика
  Наш топсъдия по спортна гимнастика с престижна покана

Наш топсъдия по спортна гимнастика с престижна покана

  19 ное 2025
  • 146
  • 0
Наш топсъдия по спортна гимнастика с престижна покана

Българският съдия по спортна гимнастика Илия Янев съдийства на едно от най-мащабните спортни събития в света – 15-ите Национални китайски игри, които продължават до 21 ноември. Поканата е признание за неговия професионализъм и е престиж за българската спортна гимнастика.

Илия Янев, който е преподавател в Национална спортна академия „Васил Левски“ и треньор в клуб „Левски Спартак“, е част от елитния международен панел на състезанието.

В турнира по спортна гимнастика изпълненията се оценяват от местни арбитри и от общо 12 международни експерти – шестима при мъжете и шестима при жените. Всички международни съдии, включително Янев, участват в панела за оценка на изпълнението.

Националните игри в Китай се провеждат веднъж на всеки четири години и за първи път тази година се организират едновременно в три административни района – Гуанджоу, Хонконг и Макао.

В надпреварата участват 37 делегации с над 14 000 спортисти и около 11 000 любители на спорта. Програмата включва 34 спорта с общо 419 златни медала, както и 23 масови спортни прояви – ясен знак за мащаба и развитието на спорта в страната.

Форумът е открит лично от президента на Китай Си Дзинпин в присъствието на президента на МОК Кърсти Ковънтри и нейния предшественик и почетен президент Томас Бах.

