Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сенегал
  3. Сенегал вкара осем гола на Кения

Сенегал вкара осем гола на Кения

  • 18 ное 2025 | 19:37
  • 287
  • 0
Сенегал вкара осем гола на Кения

Участникът на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада Сенегал победи с разгромното 8:0 Кения в контролна среща, която се игра в Анталия. "Лъвовете от Теранга" не срещнаха никакви затруднения и още до почивката водеха в резултата с 6:0. Хеттрик за победата реализира нападателят на Ал Насър Садио Мане, който бе точен в 17-ата, 31-вата и 35-ата минута.

Още два гола добави таранът на Байерн Мюнхен Николас Джаксън, който откри в деветата минута и покачи на 3:0 в 15-ата. Останалите три гола за Сенегал бяха дело на Малик Диуф, Ибрахим Мбайе и Шериф Ндиайе. За 20-годишния Диуф и за 17-годишния Мбайе това бяха първи голове с националната фланелка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кюрасао на прага на исторически успех без нито един национал, роден в страната

Кюрасао на прага на исторически успех без нито един национал, роден в страната

  • 18 ное 2025 | 14:55
  • 1370
  • 1
Фулъм предлага нов договор на Марко Силва

Фулъм предлага нов договор на Марко Силва

  • 18 ное 2025 | 14:46
  • 637
  • 0
Доминик Собослай за световната квалификация срещу Ейре: Изминаха два дни, но все още ми е трудно да приема случилото се

Доминик Собослай за световната квалификация срещу Ейре: Изминаха два дни, но все още ми е трудно да приема случилото се

  • 18 ное 2025 | 14:21
  • 1755
  • 1
Може да сменяме градовете домакини на СП заради високата престъпност, напомни Тръмп

Може да сменяме градовете домакини на СП заради високата престъпност, напомни Тръмп

  • 18 ное 2025 | 13:56
  • 906
  • 1
Майк Дийн разбуни духовете около историческия мач на Манчестър Сити срещу КПР за титлата през 2012-а

Майк Дийн разбуни духовете около историческия мач на Манчестър Сити срещу КПР за титлата през 2012-а

  • 18 ное 2025 | 13:08
  • 8953
  • 1
Лапорта обясни за скъпите билети на "Камп Ноу"

Лапорта обясни за скъпите билети на "Камп Ноу"

  • 18 ное 2025 | 12:53
  • 6658
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Шотландия (21) 0:0 България (21) - нашите натискат

Шотландия (21) 0:0 България (21) - нашите натискат

  • 18 ное 2025 | 19:48
  • 5186
  • 11
България - Черна гора 32:36 след края на първото полувреме

България - Черна гора 32:36 след края на първото полувреме

  • 18 ное 2025 | 19:52
  • 5593
  • 4
България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 24319
  • 156
Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

  • 18 ное 2025 | 17:56
  • 3587
  • 4
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 31773
  • 46
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 12824
  • 3