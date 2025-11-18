Сенегал вкара осем гола на Кения

Участникът на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада Сенегал победи с разгромното 8:0 Кения в контролна среща, която се игра в Анталия. "Лъвовете от Теранга" не срещнаха никакви затруднения и още до почивката водеха в резултата с 6:0. Хеттрик за победата реализира нападателят на Ал Насър Садио Мане, който бе точен в 17-ата, 31-вата и 35-ата минута.

Още два гола добави таранът на Байерн Мюнхен Николас Джаксън, който откри в деветата минута и покачи на 3:0 в 15-ата. Останалите три гола за Сенегал бяха дело на Малик Диуф, Ибрахим Мбайе и Шериф Ндиайе. За 20-годишния Диуф и за 17-годишния Мбайе това бяха първи голове с националната фланелка.

Снимки: Gettyimages