Елизара Янева стартира с убедителна победа в Търнава

Елизара Янева започна с убедителна победа участието си в основната схема на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Търнава с награден фонд от 40 000 щатски долара. В среща от първия кръг българката победи с 6:1, 6:1 Екатерина Казионова от Русия.

Янева направи ударен старт в срещата и взе първите три гейма. Българката бе близо и до втори пробив за 4:0, но Казионова спаси подаването си, след като премина през равенство в гейма. Това обаче не повлия на българката, която взе нови три поредни гейма и затвори първия сет с 6:1 за 31 минути.

Във втория сет 18-годишната Янева стартира още по-силно и си осигури аванс от 5:0. Тогава Казионова направи единствения си пробив в мача, за да намали изоставането си, но веднага след това българката проби още веднъж и затвори мача.

Следващата съперничка на Елизара Янева ще бъде победителката от двойката между номер 8 в схемата Анастасия Соболиева от Украйна и квалификантката Алис Роби от Франция.