Алекса и Лиа Каратанчеви с победа на двойки в Анталия

Поставените под номер 4 Алекса Каратанчева и Лиа Каратанчева стартираха с победа на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българките надиграха Ваня Гудел (Нидерландия) и Мелис Расим (България) със 7:6(2), 6:3 за 1:43 час игра.

На четвъртфиналите сестри Каратанчеви ще играят с швейцарско-германския тандем Анина Ланц/Лорена Шадел.

Друга българска представителка - Изабела Шиникова и нейната партньорка Андра Присакариу от Румъния, номер 2 в схемата, също постигнаха победа в първия кръг, надделявайки над румънките Симона Куку и Алексия Траска с 6:1, 6:3.

Следващите съпернички на Шиникова и Присакариу ще бъдат Миа Хорвит (САЩ) и Ангелина Виргес от Германия.