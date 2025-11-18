Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Мьонхенгладбах)
  3. От Борусия (Мьонхенгладбах) решиха бъдещето на Полански

От Борусия (Мьонхенгладбах) решиха бъдещето на Полански

  • 18 ное 2025 | 19:01
  • 424
  • 0
От Борусия (Мьонхенгладбах) решиха бъдещето на Полански

Еуген Полански е назначен за постоянно за старши треньор на Борусия Мьонхенгладбах с договор до 2028 г., съобщи клубът от Бундеслигата.

„От самото начало той ни впечатли с качествата си, както по отношение на характера, така и на способностите, и сме убедени, че ще можем да продължим позитивното развитие, което наблюдавахме през последните седмици с него като старши треньор“, каза спортният директор Рувен Шрьодер.

Полански, който преди това беше треньор на отбора до 23 години, пое временно ръководството на Гладбах, след като Херардо Сеоане беше уволнен през септември.

Борусия (Мьонхенгладбах) продължи възхода си и срази Кьолн в горещо дерби на Рейн с три дузпи
Борусия (Мьонхенгладбах) продължи възхода си и срази Кьолн в горещо дерби на Рейн с три дузпи

Под ръководството на Полански показа признаци на подобрение. Те спечелиха първата победа за сезона в първенството по-рано този месец в деветия кръг срещу Санкт Паули и надградиха с победа срещу Кьолн, която ги изкачи на 12-то място в класирането.

„Никога не съм крил какво означава за мен да бъда на тази позиция в родния си клуб. Да бъда старши треньор на Борусия е нещо, което ми доставя много радост и ме изпълва с гордост“, каза Полански.

39-годишният Полански е израснал в академията на Гладбах, преди по-късно да дебютира в Бундеслигата за клуба. След края на състезателната си кариера Полански зае позицията треньор в школата на клуба през 2018 г.

Снимки: Gettyimages

