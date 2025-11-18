Легендарни фланелки на България "оживяха" в Бургас

Първата самостоятелна експозиция на Bulgarian Football Shirts вече официално е факт. Навръх 17 ноември, точно 32 години след паметната победа на България над Франция на "Парк де Пренс", в Central Park в Бургас бе открита изложбата "Легендарните футболни екипи на България".

Събитието бе уважено от куп легенди на бургаския футбол начело с героя от "лудото американско лято" Златко Янков. Сред официалните гости бяха още Христо Порточанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Николай Кръстев, Станимир Димитров, Даниел Димов, зам.-кметът на Община Бургас Манол Тодоров и други.

Експозицията представя богата част от историческото футболно наследство на България – автентични фланелки и обувки, билети и предмети, запазили духа на най-славните победи на националния отбор. В рамките на изложбата са представени уникални мачови фланелки и спортни артефакти от легендарни турнири – от Мондиал’62 в Чили до Мондиал’98 във Франция. Челно място заемат екипите на Христо Бонев от Мондиал’74, на Йордан Лечков от историческата победа с 4:0 над Гърция и на Наско Сираков от драмата с дузпи срещу Мексико по време на САЩ’94, както и на Борислав Михайлов, Христо Стоичков, Любослав Пенев, Красимир Балъков, Трифон Иванов, Златко Янков, Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Мартин Петров и още десетки знакови имена.

Сред редките експонати, които ще могат да видят гостите, се откроява и сакът на Динко Дерменджиев, с който легендата на пловдивския футбол пътува за Мондиал’66 в Англия – съхранен и представен в отлично състояние. Изложбата е със свободен вход и е достъпна всеки ден от 9:00 до 19:30 ч. в периода от 17 до 22 ноември.