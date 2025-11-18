Една българска победа на турнир в Ираклион

Денислава Глушкова започна с победа участието си на тенис турнира на клей в Ираклион, Гърция с награден фонд от 30 000 щатски долара.

В среща от първия кръг на основната схема при дамите поставената под номер 6 Глушкова се наложи над румънката Бианка Барбулеску със 7:5, 3:6, 6:1. В следващия кръг тя ще играе с победителката от срещата между Ана Хертел от Полша и Елишка Тихачкова от Чехия.

Други две българки обаче допуснаха загуби.

Росица Денчева бе много близо до успеха, но в крайна сметка допусна обрат срещу София Рокети от Италия и отстъпи с 6:3, 6:7(7), 2:6.

В мач от квалификациите пък Беатрис Спасова загуби с 2:6, 4:6 от гъркинята Елена Корокозиди. Това обаче не бе лоша новина за българката, тъй като тя получи шанс да се включи в основната схема като "щастлива губеща" и в утрешния ден ще се изправи срещу Наталия Сенич от Сърбия, поставена под номер 8 в схемата.

На същия турнир, но при мъжете, Динко Динев допусна загуби от представителя на домакините Димитрис Сакеларидис с 6:2, 3:6, 4:6 и също отпадна от надпреварата.