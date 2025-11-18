Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Анас Маздрашки записа две убедителни победи в Алкала де Енарес

Анас Маздрашки записа две убедителни победи в Алкала де Енарес

  • 18 ное 2025 | 16:58
  • 352
  • 0
Анас Маздрашки записа две убедителни победи на тенис турнира на твърда настилка в Алкала де Енарес, Испания с награден фонд от 25 000 щатски долара.

В мач от първия кръг на основната схема на сингъл поставеният под номер 8 в схемата българин надделя над представителя на домакините Сесар Ямас с 6:2, 6:0. Във втория кръг Маздрашки ще играе с Питер де Ланге от Нидерландия.

Малко по-късно в турнира на двойки Маздрашки постигна нова победа. Той и неговият партньор Карлес Ернандес от Испания се справиха с 6:1, 6:1, над Ямас и Карлос Каталан, също от Испания. На четвъртфиналите Маздрашки и Ернандес ще играят или с поставените под номер 1 в схемата Исан Валиенте и Бенджамин Лопес от Испания, или с Александър Чайка от Русия и Самуел Столарик от Словакия.

Две победи на същия турнир записа и друг български представител - Леонид Шейнгезихт. В квалификациите на сингъл той спечели с 6:3, 6:2 срещу италианеца Лука Паренти и в първия кръг на основната схема ще се изправи срещу Диего Флорес от Чили.

На двойки Шейнгезихт и партньорът му Ярослав Демин от Русия победиха Микел Мартинес от Испания и Мартинс Роченс от Латвия с 6:2, 6:4. Техни съперници на четвъртфиналите ще бъдат французите Матео Бивол и Матис Пикар.

Също на турнира в Алкала де Енарес Максимилиан Борисов допусна две загуби. На сингъл той отстъпи с 4:6, 3:6 пред нидерландеца Абел Форгер, а на двойки той и мексиканецът Хорхе Фонсека паднаха с 2:6, 6:4, 6-10 от французите Максенс Бертимон и Матис Бобишон.

