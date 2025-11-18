Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски преодоля първи кръг в Бергамо

Донски преодоля първи кръг в Бергамо

  • 18 ное 2025 | 16:24
  • 204
  • 0
Донски преодоля първи кръг в Бергамо

Националът на България за Купа „Дейвис“ - Александър Донски, се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 100“ в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът надигра с 4:6, 6:3, 6:4 участващия с „уайлд кард“ Фаусто Табако от Италия, който е номер 826 в ранглиста на АТР.

Донски отстъпи в първия сет след допуснат пробив в седмия гейм. Въпреки че изгуби подаването си още в първия гейм, роденият във Филаделфия българин отговори подобаващо и спечели втората част.

В третия решителен сет националът проби съперника си в петия гейм и спечели всичките си сервирания, за да затвори частта с 6:4.

Той ще очаква победителя от срещата между поставения под номер 2 в турнира Били Харис (Великобритания) и квалификанта Андреа Гериери (Италия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Иван Иванов загуби от петия поставен в Анталия

Иван Иванов загуби от петия поставен в Анталия

  • 18 ное 2025 | 14:59
  • 819
  • 0
Лейтън Хюит ще играе двойки със сина си в Сидни

Лейтън Хюит ще играе двойки със сина си в Сидни

  • 18 ное 2025 | 12:41
  • 433
  • 0
Джокович се срещна с премиера на Гърция, ще получи проект за 20 млн. евро

Джокович се срещна с премиера на Гърция, ще получи проект за 20 млн. евро

  • 18 ное 2025 | 10:07
  • 4843
  • 1
Контузия спира Алкарас за финалите на "Купа Дейвис"

Контузия спира Алкарас за финалите на "Купа Дейвис"

  • 18 ное 2025 | 09:27
  • 2142
  • 0
Адриан Андреев отпадна в първия кръг в Монтемар

Адриан Андреев отпадна в първия кръг в Монтемар

  • 17 ное 2025 | 21:17
  • 1318
  • 0
Кристофър Юбенкс прекратява състезателната си кариера

Кристофър Юбенкс прекратява състезателната си кариера

  • 17 ное 2025 | 21:14
  • 1104
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 17390
  • 128
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 15576
  • 26
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 23393
  • 27
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 12460
  • 7
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 9731
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 14107
  • 28