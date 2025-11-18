Популярни
Откриха къща-музей на Наим Сюлейманоглу в Момчилград

  18 ное 2025
Откриха къща-музей на Наим Сюлейманоглу в Момчилград

В присъствието на дипломати и министри от България и Турция, на народни представители, представители на местната власт в двете страни и много хора бе открита мемориалната къща-музей „Наим Сюлейманоглу“ в Момчилград. Това се случи навръх 8-годишнината от смъртта му.

В къщата световният и олимпийски шампион, известен с прозвището „Джобният Херкулес“, е живял със семейството си от невръстна детска възраст до младеж.

„Днес посрещаме толкова много гости, но днес посрещаме и един специален човек – днес посрещаме нашия Наим в Момчилград с къщата, където той е израснал, с улиците по които е ходил. Покланяме се пред неговата светла памет“, каза кметът на Момчилград Илкнур Кязим.

Сред гостите на откриването бяха министърът на младежта и спорта на Република България Иван Пешев и турският му колега Осман Бак, посланикът на Република Турция у нас Мехмет Уянък, генералният консул на Република Турция в Пловдив – Емре Манав, Зафер Съракая - заместник-председател на Ак парти и депутат в турския меджлис, министърът на културата и туризма в Република Турция Мехмет Ерсой, председателят на Турската агенция за сътрудничество и координация (ТИКА) - Абдуллах Ерен. Сред гостите бяха много народни представители, кметове на общини от страната и чужбина. Голяма част от официалните гости отправиха приветствия от трибуната.

„Наим не беше само изключителен спортист. Той бе символ на воля, решителност и обединение. Той вдъхновяваше. Той беше пример за силата и непреклонността. В този смисъл, именно спортът се утвърждава като силен инструмент и партньор за пространство, в което се изгражда уважение, в което хората и нациите намират общ език и в което насърчават мира и разбирателството“, каза в приветствието си министърът на младежта и спорта на България Иван Пешев.

Посланикът на Република Турция у нас Мехмет Уянък акцентира в приветствието си, че присъствието на толкова много хора от България и Турция, сред които и много високопоставени лица, показват ролята на Наим Сюлейманоглу като мост между двете страни.

Кметът на Кърджали подчерта, че превръщането на къщата в музей е най-малкото признание, което може да се направи пред живота и постиженията на Наим Сюлейманоглу.

„Наим бе по-луд с неговите спортни постижения, подобрявайки десетки пъти световни рекорди, като по-голямата част негови собствени рекорди. Бе по-луд, за радост на два братски народа, на две братски държави – България и Турция“, каза Ерол Мюмюн. Той  допълни, че Наим Сюлейманоглу е бил гордостта и гласа на всички българи и турци, живеещи по света.

На церемонията по откриване на мемориалната къща – музей присъстваха и съотборници на Наим Сюлейманоглу от България и от Турция. Те бяха удостоени с плакети. Плакет бе връчен и на кмета на Община Момчилград Илкнур Кязим за приноса в превръщането на къщата на Наим Сюлейманоглу в музей.

