Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. СГС се произнесе в полза на Весела Лечева по второто дело срещу нея

СГС се произнесе в полза на Весела Лечева по второто дело срещу нея

  • 18 ное 2025 | 14:24
  • 477
  • 1
СГС се произнесе в полза на Весела Лечева по второто дело срещу нея

Екипът на Весела Лечева разпространи до медиите информация за решението на Софийски градски съд, който се произнася в нейна полза по второто от делата, заведени срещу избора на председател на БОК:

Весела Лечева участва в срещи на високо равнище в Брюксел
Весела Лечева участва в срещи на високо равнище в Брюксел

"С решение №1623 от 17 ноември 2025 г. съдия Венета Цанкова отхвърля като неоснователни предявените искове от федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) за отмяна, поради незаконосъобразност, на решенията на общото събрание на БОК от 19 март - за избор на председател (Весела Лечева), както и на съставите на Изпълнителното бюро и на Контролния съвет.

Това е второ поредно решение на СГС, потвърждаващо законността на избора на Весела Лечева и последвалите гласувания на общото събрание.

Ищецът твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – без надлежно уведомяване на членовете, без предоставени отчети, без представителна власт на някои представители на членовете на БОК и с нередовна кандидатура за председател. Тези твърдения са изцяло идентични с твърденията в останалите искови молби по другите образувани дела. 

Съдът е приел, че няма съществено нарушение, което да води до опорочаване на заседанието. Не са установени и други нарушения, които да обуславят незаконосъобразност на взетите решения.

В решението си съдът подчертава, че Общото събрание на БОК от 19 март 2025 г. е редовно свикано и проведено, а всички приети решения – включително изборът на председател, Изпълнително бюро и Контролен съвет – са валидни и законосъобразни."

Следвай ни:

Още от Други спортове

Люк Литлър е най-младият водач в световната ранглиста

Люк Литлър е най-младият водач в световната ранглиста

  • 17 ное 2025 | 14:33
  • 1712
  • 0
Жребий за Купата на България по хандбал при мъжете

Жребий за Купата на България по хандбал при мъжете

  • 17 ное 2025 | 13:11
  • 650
  • 3
Сребро за Ралица Гаджева на "Купа Свечников"

Сребро за Ралица Гаджева на "Купа Свечников"

  • 17 ное 2025 | 08:55
  • 455
  • 1
Люк Литлър защити титлата си на Големия шлем по дартс и вече е №1 в света

Люк Литлър защити титлата си на Големия шлем по дартс и вече е №1 в света

  • 16 ное 2025 | 23:20
  • 3364
  • 0
Наградиха призьорите в Международния турнир по класически шахмат за купа “Плевен XXI”

Наградиха призьорите в Международния турнир по класически шахмат за купа “Плевен XXI”

  • 16 ное 2025 | 18:52
  • 1030
  • 0
Бяла спечели дербито срещу Етър 64 в женското хандбално първенство

Бяла спечели дербито срещу Етър 64 в женското хандбално първенство

  • 16 ное 2025 | 17:48
  • 1574
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 14514
  • 109
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 11671
  • 13
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 18750
  • 13
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 10491
  • 5
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 8599
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 12533
  • 24