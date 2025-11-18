Може да сменяме градовете домакини на СП заради високата престъпност, напомни Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да подкрепя идеята за евентуална промяна в домакинството на определени градове по време на Мондиала 2026, ако в тях има висока престъпност, което би застрашило нормалното протичане на мачовете. Той даже конкретно посочи Сиатъл като проблемно място.

Щатите ще приемат 78 двубоя от турнира, като в тях влизат всички от четвъртфиналите нататък до самия финал включително. Това ще се случи на стадиони на 11 града - Сиатъл, Ню Джърси, Далас, Канзас Сити, Хюстън, Атланта, Лос Анджелис, Сан Франциско, Филаделфия, Маями и Бостън.

По време на среща с президента на ФИФА Джани Инфантино Тръмп заяви следното: "Ако уловим и най-малкия признак за задаващи се проблеми, лично аз ще помоля Джани да премести мача в друг град. По мое мнение безопасността на граждани и гости е приоритет номер 1, за да организираме успешно Световно първенство. И днес можете да видите отново, че хората имат доверие към нас”.

Тръмп и Инфантино ще бъдат и в конгресния център "Кенеди" във Вашингтон на 5 декември, когато ще бъде теглен жребият за груповата фаза.

Тръмп и Инфантино обявиха процедура, която да улесни феновете за Мондиала