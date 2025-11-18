Тръмп и Инфантино обявиха процедура, която да улесни феновете за Мондиала

Шефът на Световната футболна асоциация Джани Инфантино и президентът на САЩ Доналд Тръмп обявиха т.нар. “ФИФА пропуск” (FIFA pass - от англ.), което е нова система, която ще ускори процеса по издаване на визи за феновете, които ще присъстват на Световното първенство през идното лято. Форумът ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026 година в САЩ, Канада и Мексико.

Според анонсираната информация хората, които планират да посетят мачовете от Мондиала в САЩ, ще бъдат с приоритет при туристическите визи. В същото време процесът и проверките остават абсолютно същите, но времето за изчакване ще бъде по-кратко.

Важно е да се напомни, че притежаването на билет за мач НЕ гарантира влизане в САЩ, но осигурява по-бърза дата за интервю. Въпреки това Тръмп и Инфантино препоръчват всички, които планират да посетят страната за Мондиала, да започнат процеса възможно най-рано, а не в последния момент.

