Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Тръмп и Инфантино обявиха процедура, която да улесни феновете за Мондиала

Тръмп и Инфантино обявиха процедура, която да улесни феновете за Мондиала

  • 18 ное 2025 | 09:44
  • 488
  • 0
Тръмп и Инфантино обявиха процедура, която да улесни феновете за Мондиала

Шефът на Световната футболна асоциация Джани Инфантино и президентът на САЩ Доналд Тръмп обявиха т.нар. “ФИФА пропуск” (FIFA pass - от англ.), което е нова система, която ще ускори процеса по издаване на визи за феновете, които ще присъстват на Световното първенство през идното лято. Форумът ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026 година в САЩ, Канада и Мексико.

Според анонсираната информация хората, които планират да посетят мачовете от Мондиала в САЩ, ще бъдат с приоритет при туристическите визи. В същото време процесът и проверките остават абсолютно същите, но времето за изчакване ще бъде по-кратко.

Важно е да се напомни, че притежаването на билет за мач НЕ гарантира влизане в САЩ, но осигурява по-бърза дата за интервю. Въпреки това Тръмп и Инфантино препоръчват всички, които планират да посетят страната за Мондиала, да започнат процеса възможно най-рано, а не в последния момент.

Кристиано Роналдо на среща с Тръмп в Белия дом днес
Кристиано Роналдо на среща с Тръмп в Белия дом днес
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лиъм Купър си намери нов отбор

Лиъм Купър си намери нов отбор

  • 18 ное 2025 | 08:00
  • 4855
  • 5
Николас Джаксън може да се завърне в Челси

Николас Джаксън може да се завърне в Челси

  • 18 ное 2025 | 07:28
  • 2257
  • 4
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 5336
  • 0
Шиърър: Ман Юнайтед плати твърде много за Шешко

Шиърър: Ман Юнайтед плати твърде много за Шешко

  • 18 ное 2025 | 06:29
  • 2789
  • 0
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 7309
  • 12
Ювентус изкушава Майк Менян с голяма заплата

Ювентус изкушава Майк Менян с голяма заплата

  • 18 ное 2025 | 05:27
  • 2261
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 7431
  • 48
Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 28131
  • 173
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 4795
  • 2
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 5336
  • 0
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 25077
  • 20
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 11158
  • 40