Накамура драматично се класира на полуфиналите на Speed Chess Championship

Гросмайстор Хикару Накамура си осигури място на полуфиналите на Speed Chess Championship 2025 в Лондон след напрегнат двубой срещу ГМ Уесли Со, който се реши буквално в последните секунди.

Накамура поведе с четири, а после с три точки, но Со два пъти отвърна с поредици от по три последователни победи и направи нещо, с което малцина могат да се похвалят: победи Накамура в булета. В крайна сметка блестящ успех в предпоследната партия и чудесно измъкване в последната донесоха на Накамура крайния успех.

В Лондон Накамура ще играе срещу победителя от мача между ГМ Алиреза Фиружа и ГМ Ян Непомнящи, насрочен за четвъртък, 20 ноември, от 18:00 часа наше време.

До момента Накамура е придружен от ГМ Магнус Карлсен сред участниците във финалите на живо (лице в лице) през февруари в Лондон, като остават още две свободни места.

„Мисля, че за съжаление шахът е различна игра от това, което беше. Винаги играех тези Nf3, b3 системи, които вършеха работа. Сега всички са супер подготвени и трябва много повече разнообразие. Но мисля, че това беше полезно събуждане — че да играеш случайни дебюти и да не се подготвяш, ала Дубов, вероятно не е много умна идея!

Когато водех с четири точки и стигнах до този цайтнот с офицер и кон, трябваше да спечеля. С оглед на това как вървеше мачът, ако бях взел тази партия, щеше да е пълен разгром. Което, честно казано, е вероятно това, което трябваше да се случи, но за феновете беше по-добре, че не стана така.“

Накамура сподели и какво предстои в календара му. Първо ще замине за Мумбай, Индия след няколко седмици за Global Chess League — „ако графикът позволи или животът позволи“ (съпругата на Накамура, WGM Атоуса Пуркашиян, очаква дете). После ще играе финалите на Speed Chess в Лондон през февруари, след това ще участва в събитие по Freestyle Chess в Германия, преди да започне Турнира на претендентите в Кипър в края на март.

В Лондон Накамура ще се изправи срещу победителя от Фиружа – Непомнящи, като дава 90 процента шанс това да е Фиружа.

„Алиреза в последно време, поне според мен, е вероятно най-добрият булет играч в света. Мисля, че още мога да се състезавам с него, но според мен той е най-добрият в булета. Трудно ми е да видя как Непо ще успее да поддържа темпото с Алиреза", коментира Накамура.